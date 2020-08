Sigue el drama de la artista Britney Spears y su padre

Britney Spears (38) solicitó a un tribunal de California (EEUU) que su padre, James Spears, no vuelva a ser su único tutor legal y dicha función continúe en manos de la abogada Jodi Montgomery, quien asumió el rol hace un año.

En una serie de documentos registrados el lunes pasado en Los Ángeles y publicados por medios de comunicación, Spears expresa su “fuerte oposición” a que su padre vuelva a controlar las decisiones de su vida privada y pública. HISTORIA DE HACE UNA DÉCADA El drama entre la estrella del pop y su padre dio mucho de qué hablar en la última década. Desde el 2008 y hasta el año pasado, Jamie Spears tomó el control total de la vida de su hija. Desde asuntos personales hasta financieros relacionados con su carrera, algo que realiza desde hace más de una década hasta que el año pasado declinó por motivos de salud. “Britney se opone firmemente a que James regrese como el tutor de su persona. Más bien, prefiere que la señora Montgomery continúe en ese papel como lo hizo durante casi un año”, indican los documentos judiciales publicados por el diario Los Angeles Times. En la solicitud, los representantes de la artista aseguran que la tutela está en un punto “que debe cambiar sustancialmente” para “reflejar los principales cambios en su estilo de vida y sus nuevos deseos”. Además afirman que la petición de que Montgomery siga con su tutela, que expira el 22 de agosto, no supone que Spears renuncie “de ninguna manera a su derecho de solicitar la terminación de la misma”. Libertad para Britney El lema #FreeBritney (Libertad para Britney) experimentó un gran impulso en las últimas semanas en redes sociales, donde miles de mensajes critican la tutela que desde hace más de una década controla las decisiones de la vida de la artista y que algunos califican de “secuestro”. Todo se remonta al infame año 2007 para la cantante de Toxic, marcado por un comportamiento errático y problemas con las drogas, acrecentados por el acoso de paparazzis tras su divorcio de Kevin Federline y el lanzamiento del disco Blackout. En esa ocasión, la cantante vivió varios altibajos emocionales, como la del 16 de febrero de 2007, cuando ella misma se rapó la cabeza frente a las cámaras. El padre de Spears tuvo un importante rol en aquellos momentos, asumiendo su tutela cuando en 2008 fue ingresada en un siquiátrico y perdió la custodia de sus hijos. Además la salud mental de Britney volvía a ser tema de comentarios en abril de 2019, cuando volvió a ingresar en un centro de salud mental, según contó ella, por la angustia que le provocaron los problemas de salud de su padre. El anuncio de un descanso de los escenarios en medio de una exitosa residencia en Las Vegas y seguido de la noticia de su recaída pararon de nuevo su carrera indefinidamente. Jamie Spears no dudó en pronunciarse en una entrevista para Page Six sobre el movimiento FreeBritney. “Estos teóricos de la conspiración no saben nada. El mundo no tiene ni idea”. Y afirmó que la decisión sobre la libertad de su hija “depende de la corte de California decidir qué es lo mejor para mi hija” y que “no es asunto de nadie más”.



