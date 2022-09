Significativamente corruptos atacan credibilidad de declaración de EEUU

Tanto Velázquez como Cartes se ufanaron esta semana de defender “la vida y la familia”, dejando entrever que quizás por esa razón pudieron ser sancionados por la Embajada norteamericana. Ambos “significativamente corruptos”, si bien no lo dijeron directamente, hicieron alusión a la orientación sexual del embajador Marc Otsfield para desacreditar la declaración de EEUU, para tratar de dejar en ridículo al Departamento de Justicia norteamericano y a la Embajada.

El jueves pasado, Hugo Velázquez reapareció en un acto público ante funcionarios públicos, senadores y diputados, donde volvió a minimizar la acusación hecha por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la cual lo declararon significativamente corrupto por supuestamente sobornar a un funcionario público para trabar una investigación.

“Lo que ha ocurrido aquel viernes lo voy a hablar con mucha entereza moral, de lo que me acusaron no existe en el mundo, no es cierto las cosas que han levantado; la infamia y la calumnia que han levantado en mi contra no existen ni en Paraguay ni en el mundo. Acá hay cosas ocultas, cosas oscuras, pero todo lo oculto mañana será revelado”, sostuvo.

“Voy a decir que el movimiento Fuerza Republicana defiende la familia, es un movimiento que no solo por los valores y principios cristianos defendemos el matrimonio entre el hombre y la mujer, porque eso es una cuestión también legal, porque nuestra Constitución Nacional establece que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer y que la vida se desprende de la concepción”, aseveró. Agregó que "a lo mejor ese es su pecado", pero que lo mismo iban a seguir defendiendo eso desde el movimiento como cristianos.

Cartes. El líder de Honor Colorado y ex presidente de la República Horacio Cartes imprimió el mismo discurso, coincidentemente el mismo día.

“Lo dije alguna vez y lo voy a volver a repetir, si el costo es mi vida por defender la familia y la vida, dispongan de mi vida, pero no nos vamos a rendir, vamos a seguir teniendo ataques, pero les aseguro que no nos vamos a rendir. Hay un lado izquierdo, zurdo, dentro del Partido Colorado, que todos ustedes ya son testigos hoy, pero ellos no son nuestros adversarios, nosotros tenemos que presentarnos y ganar espacio, tenemos que ocupar los espacios que tenemos. Siento que cada vez somos más, estamos en una lucha que a veces parece en silencio, pero la verdad es que queremos el bien, respetamos todas las ideas y costumbres, pero que no nos toquen nuestros hijos”, sostuvo Cartes.

Cartes fue designado por EEUU significativamente corrupto y, en consecuencia, sus familiares fueron declarados inelegibles para ingresar a territorio norteamericano.

De acuerdo con el argumento de la Secretaría de Estado de ese país, el ex jefe de Estado utilizó la presidencia de la República para obstruir una investigación trasnacional que involucra a un asociado. Esto le habría permitido participar en actividades corruptas, terroristas y del crimen organizado.

Debate. El analista político Marcos Pérez Talia afirmó que con lo acontecido con la Embajada norteamericana, la ANR debe buscar otro discurso para cautivar a su electorado.

“La ANR parece agotada en narrativas que cautiven y movilicen a una parte importante del electorado. Su relato ya no puede articularse exitosamente desde la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, o desde la buena gestión pública. Lo que ocurrió con la Embajada norteamericana representa para ellos una oportunidad para redirigir el debate hacia el único relato que todavía pueden activar: Dios, patria y familia. A medida que las instituciones extranjeras avancen (porque las nacionales están subyugadas), no les sobra otra que radicalizar su discurso para situarse en modo víctima. Entre paréntesis, lo curioso es desde qué lugar ellos se autoperciben como los únicos defensores de la patria y la familia”, sostuvo el analista.

Indicó que los colorados intentan instalar la batalla cultural del miedo.

“Viendo por ejemplo datos estadísticos de LAPOP de los últimos 15 años, se observa que la mayor preocupación de los paraguayos es el desempleo, pobreza, crisis económica, falta de servicios públicos y la corrupción. La medición del 2021 muestra una creciente preocupación por temas de salud pública. Para minimizar los costos electorales como consecuencia de la mala gestión, las denuncias por corrupción y sus vínculos con crimen organizado, buscan instalar la “batalla cultural del miedo” activando las fibras sensibles de la paraguayidad. Sin embargo, los datos estadísticos muestran que las preocupaciones y los clivajes de la política paraguaya nada tienen que ver, al menos por ahora, con lo planteado por la ANR”, afirmó.

