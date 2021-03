“Si sos millonario o pobre no hay lugar en ninguna terapia”

El profesional de la salud comentó a La Lupa que cada vez llegan más pacientes graves al centro asistencial y las altas son más lentas. Esta situación se dio principalmente en las últimas dos semanas.

Reveló también que hubo momentos en que algunos tuvieron que recibir atención en los pasillos mientras se aguardaba contar con un lugar.

“Ahora con esta enfermedad y en este momento, hoy 14 de marzo, a las 10:18, si sos millonario, alguien con poder adquisitivo, si sos pobre o sos alguien muy importante, no tendrás lugar en ninguna Terapia intensiva del país. El dinero ya no tiene nada que ver, no tenés un solo lugar para entrar en estos momentos”, dijo al graficar la situación actual.

NO DAN ABASTO

A la falta de camas, se suma el cansancio del personal de salud. Ortiz comentó que un terapista puede atender hasta seis pacientes. El Ministerio de Salud pidió que estén a cargo de ocho. Sin embargo, hay lugares donde un médico atiende hasta a 15 personas, reveló.

“No damos abasto, somos un recurso limitado, agotable y agotado. Gente que sale de una guardia va a otra. En todas las guardias hay gente muy cansada, muy estresada, emocionalmente devastada, compañeros internados en distintos sectores”, dijo.