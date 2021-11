“Si el desbloqueo promueve mayor indisciplina partidaria, pues mejor”

“Si el desbloqueo promueve una mayor indisciplina partidaria, para mí mejor, ya que quienes resulten electos tendrán que aprender a consensuar y la diversidad de ideas y posturas hará que tengamos leyes que tal vez no sean exactamente como las que queremos individualmente, pero sí con mayor legitimidad, porque tendrá que haber en esas leyes elementos que, en parte, satisfagan a la mayoría en su diversidad. ¿Acaso queremos un sistema en el que caciques partidarios pacten lo que ellos quieran y pongan en las listas a quienes les sean más serviles o aporten más?”, expresó.

En cuanto al argumento que señala que con el desbloqueo entra gente con mucho poder económico, puso como ejemplo el caso del candidato del Partido Patria Querida (PPQ), Pablo Callizo, que terminó siendo el concejal número 1 de su partido solo planteando ideas que la gente consideró que eran buenas.

También puso de modelo el caso del Partido Colorado en Capital, que con el desbloqueo pudo depurar de sus filas a algunos integrantes de la vieja política, renovando significativamente sus cuadros en la Junta Municipal de Asunción.

“No entraron candidatos con mucho aparato detrás y entraron otros que trabajaron sus bases”, señaló en relación a los casos de las candidatas coloradas Guadalupe Aveiro, esposa del ex senador condenado Víctor Bogado, así como el caso de Fabiana Benegas de Sánchez, esposa del ex diputado colorado Raúl Sánchez, y quien fuera líder de la bancada colorada en la Junta Municipal de Asunción, y es miembro de un poderoso clan.

Argumentos. Santagada señala que las críticas más elaboradas mencionan que el desbloqueo de listas promueve la indisciplina partidaria, y que eso le da más control al votante sobre su candidato, pero menos control sobre las leyes que salen del Congreso, ya que los legisladores en forma individual no pueden aprobar leyes, sino que eso queda a cargo de mayorías; y las mayorías requieren disciplina partidaria.

“Para fortalecer la disciplina partidaria se propone volver a bloquear listas legislativas, que los subsidios partidarios queden centralizados en los líderes partidarios, limitar los aportes privados y reinterpretar el artículo 201 de la Constitución en cuanto impide que los legisladores estén sujetos a mandatos imperativos. Es lo que propone el doctor Andrés Carrizosa”, dijo.

También recordó lo que dijo el senador del Frente Guasu Sixto Pereira, que propone lo mismo, el temor a que se destruya la herramienta política, el partido; y por otro lado, lo esgrimido por el senador liberal José Pakova Ledesma, quien dijo que con el desbloqueo entran solamente los que tienen dinero.

“Una de las grandes virtudes de la Constitución de 1992 es que fraccionó el poder. Tal fue el fraccionamiento del poder, que ni con todo el dinero del mundo se pudo imponer la reelección. ¿Imaginemos si la tan ponderada disciplina partidaria hubiera sido tal? Hace rato que el país hubiera vuelto a la senda autoritaria”, dijo.

Mencionó que aprobar una ley importante en Paraguay es un ejercicio de consensos difíciles entre legisladores y no siempre entre partidos, y que es una gran cosa que así sea.

“Con sus luces y sombras, el fraccionamiento del poder y las leyes aprobadas en su consecuencia permitieron el más importante crecimiento del país en toda su historia y muy bajos índices de inflación en comparación con los países de la región... Todas esas leyes se aprobaron gracias a legisladores que muchas veces votaron en contra de las líneas oficiales de sus partidos. Y es cierta indisciplina partidaria la que ha permitido que proyectos de legisladores de partidos muy minoritarios hayan podido ser aprobadas. Esos legisladores aprendieron el arte de buscar consensos, tal vez una de las prácticas más democráticas en el Congreso”, señaló.



Del 11 cayó al 16

La ANR metió 15 concejales en Capital, y como candidata, Guadalupe Aveiro de Bogado, esposa del condenado ex senador Víctor Bogado, figuraba número 11 en la lista, pero con el desbloqueo de listas quedó 16 y no logró entrar.



Del 15 cayó al 19

La concejala Fabiana Benegas de Sánchez, esposa del ex diputado colorado Raúl Sánchez, no pudo lograr otro periodo en la Junta con su lugar número 15 en la lista. Los votos preferenciales la desplazaron al puesto 19, y que quedó fuera.



Del 14 cayó al 18

La candidata Cynthia Romero de Argaña, esposa de Jesús María Argaña (hijo del asesinado vicepresidente de la República Luis María Argaña). Figuraba 14 en la lista, pero los votos preferenciales la desplazaron hasta el lugar número 18.



Del 1 cayó al 3

La Alianza Encuentro Ciudadano logró un lugar en la Junta Municipal gracias a 9.997 votos, de los cuales, 4.628 fueron preferenciales a Jazmín Galeano, quien del puesto 17 saltó al 1, y desplazó a Jorge Castro, que cayó al 3 y quedó fuera.



Cuatro candidatos víctimas del desbloqueo de listas en la capital