Si baja la tarifa, Brasil gana y ya no le importará revisar el Anexo C

El ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ingeniero Pedro Ferreira, analizó la situación que envuelve a la tarifa 2022 de la Itaipú Binacional (IB), indefinida hasta ahora. El profesional indicó que si Brasil logra su objetivo de reducir los números, la renegociación del Anexo C, que debe concretarse en el 2023, pierde su interés.

“Teníamos una posición que era defendible, en el sentido de decir ‘acá no puede cambiar la tarifa mientras no se negocie el Anexo C’. Y ahora bajamos de esa posición, diciendo ‘sí puede bajar la tarifa’. Una vez que aceptás eso Brasil ya ganó todo”, señaló, aludiendo a la posición inicial de Paraguay de mantener la tarifa en USD 22,60 kW/mes, pero que cambió a una tarifa intermedia de USD 20,7 kW/mes, según lo confirmó el propio presidente Mario Abdo Benítez, tras reunión con su par brasileño, Jair Bolsonaro, el viernes pasado.

Ferreira añadió que no se sabe si Brasil aceptará o no la tarifa intermedia, pero independientemente a ello, la posición paraguaya de decir que la tarifa no puede bajar antes que se negocie el Anexo C “hoy en día está prácticamente destruida”, expresó el ex titular de la ANDE.

“Era una posición, si bien es cierto tardíamente bajada, que de alguna manera respaldaba aquello de que los beneficios de terminar de pagar la deuda tendrían que haberse dividido en dos, y no solamente a favor del mayor comprador”, opinó Ferreira. Añadió que ahora Paraguay admite la tesis brasileña y el año que viene el país vecino establecerá la tarifa “donde le parezca” según el Anexo C, documento “diseñado exclusivamente para el pago de la deuda y no para sostener una represa que ya tiene 40 años y que debería tener un compromiso de generar más energía renovable para la siguiente generación”.

Se diluye. Ferreira insistió en que se va diluyendo la conversación para la revisión del Anexo C porque Paraguay se encargó de destruir su posición aceptando la reducción de la tarifa, aunque de hecho Brasil esté pagando USD 18,95 kW/mes “provisoriamente”. Si Brasil acepta pagar más, esto implica además una diferencia de más de USD 200 millones, según el ingeniero Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la ANDE.

Por su parte, Ferreira señaló que lo único que podría favorecer a Paraguay es que eventualmente la ANDE coloque la energía paraguaya en buenas condiciones financieras, comprando un valor cercano al 100% de lo que le corresponde, y de esa manera Brasil tendrá un problema y deberá pagar un precio justo por la energía paraguaya.

20, 7 dólares por kW/mes es la tarifa intermedia propuesta por Paraguay a Brasil, bajando de los USD 22,60.

“Se trata de llegar a acuerdos”

El director general paraguayo de Itaipú, embajador Manuel María Cáceres, señaló que en toda negociación se busca llegar a acuerdos, se buscan salidas y soluciones. “Los dos (Paraguay y Brasil) no avanzamos manteniéndonos cada uno en nuestras posturas iniciales durante todo este tiempo, y estamos viendo formas de acercar posiciones, y ver la posibilidad de tener un acuerdo”, indicó Cáceres. Agregó que tiene la expectativa de llegar a una solución lo antes posible. “Lógico, todo diálogo de presidentes siempre facilita una negociación así que estamos justamente con ese impulso tratando de seguir adelante”, añadió. El Consejo de Itaipú debe reunirse este mes para tratar el asunto.