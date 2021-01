Shows en la investidura de Joe Biden

Sin multitudes. Transmitida de manera virtual y con muchos fragmentos grabados con antelación, la emisión Celebrating America (Celebrando a Estados Unidos), abrazó sin complejos el patriotismo estadounidense de las grandes ocasiones y apeló a la unidad, la concordia y el optimismo tras la era Trump. La celebración fue el reemplazo de los tradicionales bailes y conciertos multitudinarios que normalmente animan la capital estadounidense durante cada toma de posesión, este año cancelados por la pandemia del Covid-19.

Bruce Springsteen abrió el programa de 90 minutos con su guitarra, en solitario, frente al escenario neoclásico del monumento dedicado a Abraham Lincoln.

“Buenas noches, EEUU. Estoy orgulloso de estar aquí en el frío Washington”, afirmó El Jefe antes de interpretar el tema Land of Hope and Dreams a solo unos cientos de metros del Capitolio que fue asaltado hace dos semanas por partidarios de Trump.

El programa buscaba “homenajear a los hombres y mujeres de este país que mostraron fortaleza y siguieron adelante en medio de las dificultades”, dijo el actor Tom Hanks, que fungía de animador.

Y así se presentaron, además de varias estrellas de la música, un chofer repartidor, una maestra o un niño de 8 años, Cavanaugh Bell.

El programa incluyó presentaciones del chelista Yo-Yo Ma, Jon Bon Jovi y Justin Timberlake, mientras que los puertorriqueños Luis Fonsi y Ozuna trajeron de vuelta el megahit Despacito y Taki Taki que llevaron a la celebración los ritmos latinos que en los últimos años conquistaron el planeta.

Tanto Biden como su vicepresidenta Kamala Harris tuvieron intervenciones a los pies de la estatua de Lincoln. Como lo había hecho al mediodía en su discurso inaugural, el jefe de Estado llamó a la “unidad” entre los estadounidenses.

Las canciones elegidas portaban todas un mensaje positivo y esperanzador, como Lovely Day, interpretada por Demi Lovato, o Feeling Good, que hizo famosa Nina Simone y esta vez fue John Legend quien la cantó.

La velada acabó con Firework de Katy Perry, que la artista cantó mientras el cielo de Washington se encendía con fuegos artificiales.

Hollywood bendice a Biden. El mundo del espectáculo de Estados Unidos tendieron la alfombra roja para dar su bendición al nuevo presidente del país, con una espectacular gala televisiva que contó con sabor latino y en donde no hubo rastro del ya ex mandatario Donald Trump.

Enfrentamientos, broncas y reproches. Ese es el agrio resumen de la relación entre los famosos de la música y el cine en EEUU con Trump en los últimos cuatro años.

Pero hoy pasaron página y optaron por mirar al futuro con esperanza de la mano de Biden como presidente y de Kamala Harris como vicepresidenta, a quienes respaldaron durante la campaña electoral con un cierre de filas prácticamente sin fisuras.

En la mañana, en el acto de investidura Lady Gaga cantó el himno nacional y Jennifer Lopez conmovió con su interpretación del clásico This Land Is Your Land. Y en un país donde los hispanos son la primera minoría, la cantante latina del Bronx se las arregló incluso para pedir “unidad y justicia para todos”, y lo hizo en español. AFP, EFE.