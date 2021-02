Sextorsión: “Me animé a denunciar para que otras mujeres no tengan miedo”

Ya pasaron cinco meses desde que recibió varios mensajes de un perfil falso en Facebook –contó–, en donde un hombre le mostró tres fotos de ella en ropa interior que la mujer había enviado hace dos años a un muchacho que pretendía ser su novio.

“Son fotos íntimas que yo nunca subí a las redes y él empezó a amenazarme de que saliera con él o iba a publicar mis fotos y que todo mi barrio iba a ver y lamentablemente cumplió esa amenaza”, señaló Margarita.

Las insistencias siguieron y ante la negativa, según la joven, el hombre continuó alzando en las redes las imágenes, etiquetando a los conocidos de ella.

“Me decía ‘yo no quiero dinero, solo quiero tener sexo contigo’… Fue una etapa muy difícil que estoy superando, me afectó muchísimo, como mujer”, recordó.

Contó que sufrió sola al comienzo y después les contó a sus familiares, que la apoyaron. “Mi familia fue un gran apoyo y estoy estudiando ahora, eso me motiva muchísimo”, resaltó.

VIOLENCIA. Margarita afirmó que la sextorsión es violencia, “porque te quita la libertad, y porque sicológicamente te hace daño y sentís que te está persiguiendo, tenés miedo”, detalló mientras recordó todo lo que vivió.

La mujer realizó la denuncia y hoy el caso está siendo investigado, pero hasta el momento no hay imputados.

“Me fui a Delitos Informáticos, dije que había una persona amenazándome, luego me envían a Investigaciones de la Policía y me dijeron que no podían tomar la denuncia, luego en el Departamento Antisecuestro me tomaron la denuncia como extorsión”, detalló.

La denuncia pasó por tres lugares más, hasta que finalmente, la Fiscalía General deriva a la Unidad de Delitos Informáticos. “Al final, el caso correspondía a donde me fui a buscar ayuda la primera vez. Yo le comenté todas mis sospechas a la fiscala y le entregué todas las pruebas”, detalló Benítez, cuya causa hoy está encabezada por la fiscala Irma Llano.

Refiere que se volvió difícil el proceso. “No sabés cómo sentirte amparada, cuando solicitás ayuda, denunciás y la gente empieza a hacerte sentir que tu caso no es importante en realidad”, lamentó.

SUPERACIÓN. A pesar de toda la lucha judicial que está haciendo, Margarita dijo que es de valientes atreverse a hacer la demanda. “Yo me animé a denunciar, porque mi intención es ayudar a otras que no tengan miedo. Es importante que sean valientes y busquen ayuda. También me gustaría que se le dé importancia al caso”.

Detalló que hay que investigar los causas, porque “hay miles de casos similares no denunciados, que muchas veces terminan en muerte o en un daño físico terrible”.