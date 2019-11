SET inicia investigación a abogados de Messer por sospecha de defraudación

“Esta mañana unos periodistas radiales me llamaron y me preguntaron si vi el programa. Raramente la abogada dijo que ella recibió la plata, pero que no emitió la factura, no pude creer que haya dicho eso, cómo es que recibió el dinero, pero no emitió la factura, ni otro comprobante legal. Después me pasaron la entrevista que le hicieron en AM, donde dice, supuestamente, que no sabe si su contador hizo la factura”, comentó el viceministro.

Agregó que ayer la SET ya remitió notificaciones a los dos abogados, que deberán presentar las documentaciones a la SET para la fiscalización, donde, según Orué, se analizarán los movimientos de cuentas, y se harán cruces de informaciones.

Los tributos que debieron haber abonado los abogados por la suma cobrada son: el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a la renta personal (IRP).

En caso de que se compruebe la defraudación (no emitir comprobante legal), los abogados, aparte de pagar los impuestos, deberán afrontar una multa que puede ser de entre 100% y 300% del monto total defraudado. Sin embargo, el viceministro aclaró que la falta puede ser considerada como una de las otras tres infracciones: la omisión (declaró el impuesto, pero no pagó), la contravención (facturó pero presentará tarde la declaración), y la evasión (donde, además de los otros puntos, se incluye la falsificación de documentos).

“Los abogados deben presentar sus documentaciones, y, si pagaron impuestos, no tienen por qué preocuparse”, afirmó el subsecretario.



La Cifra

100.000

dólares es el monto que supuestamente los abogados cobraron a Darío Messer por la defensa sin emitir comprobante legal.