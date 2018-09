Series definidas en la Libertadores femenina

Sport Colonial representará a Paraguay como campeón de la Liga Prémium 2017. El equipo nacional en la pasada edición se quedó con el subcampeonato, tras caer ante Chapecó de Brasil por 4-2.

El sorteo se cumplió en la Sala del Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

CATEGORÍA HONOR. Hoy se pone en marcha la ronda de cuartos de final en la categoría Honor del futsal FIFA masculino, segunda categoría de la APF.

Los juegos arrancan en simultáneo a las 21.00: Derecho UNA vs. San Gerónimo (en la cancha del Star’s Club), Nihon Gakko vs. 3 de Febrero (en Universidad Nihon Gakko), Pettirossi vs. Hayes (en Pettirossi) y Gaspar Rodríguez de Francia vs. 3 de Mayo (en el San Gerónimo).