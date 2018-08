Será difícil que Paraguay se salve de caer en lista gris del Gafilat, advierten

“Esta cuarta ronda de evaluación (de Gafilat) va a ser muy exigente, quiero mantenerme en positivo de que es una oportunidad para hacer reformas necesarias. Sé que estamos justos, que es difícil que no terminemos en una lista gris por un tiempo, pero hay que imprimir todo el esfuerzo para que no suceda”, expresó.

Recordó que esta evaluación no será solamente sobre el actuar del sector financiero, sino una mirada integral de todo el sistema paraguayo de combate al lavado de dinero.

Los evaluadores vendrán al Paraguay a verificar la efectividad no solo en los reportes de casos sospechosos, sino también en el actuar del Ministerio Público en la investigación y de la Justicia en las condenas sobre este flagelo.

Sobre el punto, el experto admitió que no se puede pretender que para abril del 2019, cuando se rendirá el examen, se tenga el sistema de prevención más eficiente; no obstante, recordó que esta falta de efectividad en la Justicia de Paraguay es un problema que no escapa a la realidad de los demás países de la región.

En la cuarta ronda de evaluación de Gafilat, Colombia logró aprobar con lo justo el examen, pese a que es el país considerado con el mejor sistema de prevención contra el lavado de activos en Sudamérica.

“A nivel judicial estamos atrasados, pero no comparativamente lejos con el resto de la región; si el mejor alumno, que es Colombia, sacó una calificación complicada, todos los demás países vamos a tratar de salvarnos”, reconoció.

Según el analista, los evaluadores del mencionado organismo internacional están actualmente en la verificación sobre la efectividad en la lucha contra el lavado de activos en Panamá y hay serios indicios de que caerá a la lista gris.

“Sabemos que muchos países vamos a estar hermanados en esto de la lista gris, en algún punto, la comunidad financiera va a entender de que esto no es un problema puntual de Paraguay, sino un problema sistémico de Latinoamérica”, añadió. Finalmente, insistió en que los esfuerzos deben ser desde todos los sectores, públicos y privados, porque el resultado afectará a todo el país.