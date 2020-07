Sequera: “Es muy excepcional un falso positivo” de Covid

El doctor Sequera dijo que puede ocurrir tanto un falso positivo como negativo. “Son posibilidades. Pero en términos de probabilidades el falso negativo es más probable, es más frecuente, ocurre cuando se tomó mal la muestra, o en algún momento del proceso el virus no fue manipulado de manera correcta, o se tomó en un momento no adecuado. Los falsos negativos son más frecuentes. Los falsos positivos ocurren cuando hay una contaminación en la mesa de trabajo”, explicó en declaraciones a 1080 AM.

Sobre la situación del laboratorio privado añadió que, tras obtener el resultado, se debió enviar al Laboratorio Central, una situación que no ocurrió. En el caso del diputado no se encontraron positivos en el entorno familiar. Pero, desde el punto de vista epidemiológico, solo se le recomendó que sus contactos se hagan la prueba.