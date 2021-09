Sepa cómo ventilar las aulas en los días de intenso calor y evitar contagios en niños

La ventilación natural, continuar con los protocolos sanitarios y seguir con los grupos burbuja en las instituciones educativas son puntos claves para evitar contagios masivos de Covid en los niños y adolescentes tras el regreso a las clases presenciales.

Profesionales de la salud señalan que es de vital importancia la ventilación natural en las aulas debido a que se viene la temporada de intenso calor en el país y se utilizará con más frecuencia el aire acondicionado.

La doctora Mabel Peralta, coordinadora académica del posgrado de Neumología del Hospital de Clínicas, refirió que las aulas deben ventilarse antes y después de cada jornada escolar y que no es recomendable el uso del aire acondicionado en el modo ventilación.

“La ventilación natural es muy importante para evitar el contagio del Covid en un lugar cerrado como son las aulas, se debe mantener las ventanas abiertas, no digo que no se pueda usar el aire acondicionado, pero se tiene que tener en cuenta que cuando uno utiliza el aire acondicionado hay que ser muy puntilloso también en cuanto al tema de su mantenimiento, pero lo ideal es no usar el aire en lugares cerrados porque muchas veces se pone en modo de ventilación y eso es lo que se debe evitar, que haya una circulación de aire ya sea a través de mecanismos como por ejemplo un ventilador de techo o de pie en un lugar cerrado. En todo caso, si uno va a utilizar el aire acondicionado se debe utilizar en modo refrigeración“, expresó.

Destacó que además como se viene la temporada de calor se tendría que ventilar bien el aula antes y después de cada jornada escolar o cada quince minutos, pero es más recomendable utilizar un aire acondicionado que un ventilador”, sostuvo.

Asimismo, Peralta resaltó que si no se ventilan las aulas cada cierto tiempo, los aerosoles del Covid-19, pueden quedar por un tiempo prolongado en el ambiente, por lo tanto es necesario realizar un recambio de aire con la ventilación natural.

“La ventilación sirve para disminuir la concentración de las partículas y los aerosoles que estén en un sitio y eso puede estar también depositado en el aire acondicionado, es por eso que se recomienda no utilizar aire acondicionado en lugares cerrados porque al prenderlo esparce estas partículas, con el calor que tenemos si es que se va a utilizar se debe ventilar antes el ambiente”.

Explicó que el ventilador en un espacio cerrado hace que circulen los aerosoles y no salen, por eso se insiste con la ventilación natural porque ahí sí hay un recambio de aire y las partículas no quedan estacionadas. “Al no haber recambio, ocurre que en muchos lugares hay una falsa sensación de seguridad en sitios cerrados con aire acondicionado, sin embargo, uno no sabe la calidad del aire del lugar, se debería programar que los chicos no estén mucho tiempo en un mismo espacio cerrado con aire acondicionado, deben salir afuera y ,por ejemplo, en tiempo de recreo se deben ventilar los salones”, aseveró.

Alternativas

La profesional también comentó acerca de otras formas de ventilación en las aulas en caso de que el salón sea muy pequeño o no cuente con la infraestructura para ventilar naturalmente. “Se debe insistir mucho en la ventilación natural, hay otras maneras también de ventilar en lugares cerrados en aquellos sitios en donde se junta una cantidad importante de personas y en caso de que no hubiese como ventilar de forma natural, está la ventilación mecánica que sería con filtros beta, pero es mucho más complicado porque son equipos portátiles y tienen que estar controlados con personas cualificadas porque o sino puede ser al final contraproducente”, puntualizó.





En el Día del Pulmón, instan a cuidar el aire y no fumar

Los pulmones son el primer punto de entrada de la contaminación del aire en el cuerpo, motivo por el cual se destaca la importancia de cuidar el aire que respiramos para mantener la salud de los pulmones y así impedir la aparición de afecciones respiratorias.

El tabaquismo sigue siendo la causa principal de enfermedades pulmonares y también la causa más evitable. Asma, EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), cáncer de pulmón, tuberculosis y neumonía, al igual que otras infecciones respiratorias son causadas o agravadas por el consumo de tabaco y la exposición a este humo. Se producen unas 3.500 muertes al año por enfermedades relacionadas al tabaco, destacan desde el Ministerio de Salud. Agregan que los fumadores tienen un mayor riesgo de desarrollar casos graves de Covid-19 y hasta incluso a morir. Por esto es fundamental cuidar la salud de los pulmones preservando la calidad del aire. Esto se logra evitando el consumo de tabaco, y favoreciendo la ventilación de ambientes (en el hogar, el trabajo y en los espacios públicos).

Este año, el tema del Día Mundial del Pulmón es Cuida tus pulmones.

El tabaco causa 8 millones de muertes cada año y es la principal causa de muchas enfermedades pulmonares. El humo del tabaco contiene más de 4.000 sustancias químicas que son tóxicas y generan cáncer.



Para evitar el contagio del Covid en un lugar cerrado como son las aulas, se deben mantener las ventanas y puertas abiertas.



El ventilador en un espacio cerrado hace que circulen los aerosoles, por eso se insiste con la ventilación natural para un recambio de aire.

Mabel Peralta, coordinadora académica del posgrado de Neumología de Clínicas.