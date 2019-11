Senadores preocupados por suspensión de licitación de urnas electrónicas

Parlamentarios de todos los partidos: Partido Patria Querida, Asociación Nacional Republicana (ANR), Frente Guasu, Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hagamos y Partido Democrático Progresista (PDP) se pronunciaron en la sesión ordinaria de este jueves.

Esto tras darse a conocer la orden de suspensión de la contratación de urnas electrónicas a cargo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a raíz de cuestionamientos que surgieron sobre el llamado de licitaciones, como la sospecha de que se podría favorecer a una de las empresas internacionales que se presentará en el llamado.

La DNCP resolvió la apertura del procedimiento de investigación de oficio y anunció que la protesta en el proceso será resuelta en un plazo de siete días hábiles.

“Acá hay intereses empresariales y tecnológicos importantísimos porque tampoco las empresas son la Virgen María”, dijo la senadora Desirée Masi.

Mientras que el liberal Eusebio Ramón Ayala sostuvo que espera que la DNCP tenga los argumentos para frenar una licitación amañanada. “Estamos en un proceso de elección abierta y no podemos volver atrás porque puede salir mal y elevo mi voz para que las autoridades hagan lo que tengan que hacer para solucionar”, señaló.

A su turno, el senador Salyn Buzarquis señaló que si las irregularidades no se solucionan, los políticos de turno son los que cargarán con la responsabilidad de evitar la transparencia.

“El proceso tiene que continuar cueste lo que cueste y les aseguro que si nos echamos para atrás vamos a pagar el costo político. Es hora de darle oportunidad a la gente que pruebe este sistema y luego ya veremos”, expresó el legislador liberal.

Por su parte, Stephan Rasmussen de Patria Querida alegó que “se están buscando excusas para que no haya tiempo y para que el desbloqueo de listas no salga”.

Hugo Richer señaló que de haber irregularidades lo más prudente es aguardar la resolución de la DNCP y verificar si existen motivos reales para frenar la licitación de urnas o si fue un papelón.

Mientras tanto, el senador Enrique Baccheta señaló que este proceso no significa que no se aplique la ley de desbloqueo de listas, "eso sigue y la ley está sancionada y no se va a derogar", sino que se trata de la adquisición de las urnas electrónicas que serán el elemento principal para las elecciones.

"No vamos a mezclar las cosas, una cosa es la licitación y otra cosa es el desbloqueo de listas, tenemos que ver que el proceso de votación funcione bien y que las maquinas también funcionen", alegó.

Tras el debate, los legisladores acordaron convocar al director de la DNCP, Pablo Seitz y a los miembros del TSJE para una reunión con la mesa directiva del Senado este lunes.