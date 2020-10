Senadores, en pie de guerra contra gremios

El senador liberal Enrique Buzarquis manifestó que en democracia hay que escuchar a todos los sectores, y que es un legítimo derecho peticionar pero que “tampoco vamos a prestarnos a la manipulación de ningún grupo por intereses particulares o sectoriales.

“No es una cuestión muy simple sacar nomás la investidura porque a un grupo no le gusta o no le cae bien por cuestiones ideológicas. Quiero saber qué delito cometieron, si están procesados por la justicia y qué tráfico de influencia hicieron. No he visto ningún tráfico de influencia. Yo rechazo. ¿Porqué ellos nomás ya no dicen quien tiene que ser senador? Este sí, este no”, ironizó el político liberal.

Desirée Masi cuestionó en su cuenta en redes escribiendo “ñembo patrones de Paraguay piden la pérdida de investidura de Pedro Santa Cruz de PDP y otros”, con relación a la nota de los gremios de la producción. “¿Por hacer su trabajo?, ¿por visitar asentamiento?”, consultó la senadora.

“No nos mueven un pelo con mentiras y menos nos amedrentan”, manifestó, y alegó que la misma gente y el mismo modus operandi se dio cuando presionaron por la expulsión de Paraguayo Cubas.

“Sus ordenanzas en el Senado segurito estarán preparando otro atraco. Adelante. Van a encontrar como siempre al PDP dando la cara, de frente y de pie. No tenemos patrón”, sentenció Masi.

Enemigos. Richer, quien está en la lista negra de los gremios de la producción, sostuvo que estos grupos quieren decidir quiénes van a estar en el Parlamento y quiénes no. “Evidentemente cuando se les habla de tierras malhabidas o que no cumplen con leyes medioambientales pasamos a ser enemigos de ellos”, remarcó.

“Lo que están haciendo es obstrucción de la labor parlamentaria. Por Constitución y marco legal tenemos la responsabilidad y el derecho de acompañar donde hay problemas a nivel nacional y social. Esa es nuestra tarea”, señaló.

Manifestó que la visita a la Estancia Pindó en Canindeyú fue una resolución de la Comisión de Reforma Agraria del Senado atendiendo a un proyecto de expropiación que se podrá rechazar o no.

“Ellos tienen poder económico e influencia política también y van a decidir quién se queda o no en el Parlamento. Estamos pensando qué denuncias hacer”, manifestó.

COACCIÓN. Cabe recordar que el senador liberal Víctor Ríos dijo que la nota de la UIP, UGP y la ARP constituía una evidente coacción penado en los artículos 286 y 287 del Código Penal y tiene una pena privativa de libertad de hasta 10 años. También sostuvo que se trata de una persecución ideológica.