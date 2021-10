Senadores no creen que se vuelva a las listas bloqueadas

La progresista Desirée Masi señaló que no van a entrar en este debate ahora, y que no siguen la agenda colorada.

El colorado Martín Arévalo considera que la lista desbloqueada es buena para los partidos tradicionales.

“Aunque algunos partidos planteen volver a ese sistema, creo que no habrá votos en el Senado porque el Partido Colorado está abroquelado. En la Cámara de Diputados, ellos tienen una absoluta mayoría”, refirió Hugo Richer, del Frente Guasu.

Remarcó que con el desbloqueo “se avanza hacia la consolidación de un bipartidismo, pero con clara hegemonía de un partido”, citando a la ANR.

“Tiene algunos puntos a favor, pero el tema del dinero creo que es una cuestión crucial con este sistema. Es mucho más el costo”, sostuvo el liberal Enrique Buzarquis.

El colorado Derlis Osorio se ratificó en que la lista desbloqueada es mucho mejor. “Yo creo que no va a haber vuelta atrás. Entiendo que la mayoría de los senadores estamos a favor, y en la Cámara de Diputados también”, alegó Enrique Riera, de la ANR.

Gilberto Apuril, de Hagamos, cree que todo es posible, pero duda de que los colorados estén a favor del cambio. “Obviamente, si no hay alianzas o a los jóvenes se les ocurre votar, ya no va a haber posibilidades para que se candidaten los que no tienen dinero”, sentenció.

“No creo que haya marcha atrás, porque, tal como prevemos algunos, el desbloqueo benefició a los partidos tradicionales”, fue la conclusión del liberal Víctor Ríos.

“Este sistema ha sido tremendamente centralizador del poder político y de los resultados electorales”, indicó el luguista Jorge Querey.

“Este sistema da más libertad al elector y más oportunidad a quien se postula”, dijo el cartista Sergio Godoy.

“Esto conspira contra las organizaciones políticas de menor recurso”, fue la reflexión de Sixto Pereira.

“Mi postura es que el desbloqueo se dé solamente en las internas, y no en la general”, alegó el liberal Fernando Silva Facetti.

“El concepto del desbloqueo llegó para quedarse. No creo que tenga marcha atrás”, manifestó el senador.

“No va a ser fácil modificar el sistema electoral. Para mí, es preferible la lista desbloqueada”, concluyó el colorado Arnaldo Franco.



Se avanza hacia la consolidación de un bipartidismo, pero con clara hegemonía de un partido.

Hugo Richer,

Frente Guasu.



El tema del dinero creo que es una cuestión crucial con este sistema. Es mucho más el costo.



Enrique Buzarquis,

PLRA.



Si no hay alianzas, ya no va a haber posibilidades para que se candidaten los que no tienen dinero.

Gilberto Apuril,

Hagamos.