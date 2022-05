Senadores congela el controvertido proyecto sobre régimen de frontera

Durante la sesión de ayer, la Cámara de Senadores decidió postergar sine die el estudio del controvertido proyecto de ley que regula el Régimen de Reexportación de Turismo Comercial en la frontera, lo que dejó la sensación de que el mismo fue enviado al freezer después de varios intentos infructuosos por ser tratado en sesión.

El polémico proyecto había sido presentado ante el Senado por la Cámara de Comerciantes de Ciudad del Este y proponía, entre otras cosas, que las mercaderías sujetas al Régimen de Turismo de Exportación estarán exoneradas de aranceles aduaneros, del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que fue fuertemente cuestionado por los empresarios de otras zonas del país que no son de frontera, especialmente los de Asunción. Además, el sector empresarial cuestionaba el artículo 3º del proyecto de ley, propuesto en el Senado por la parlamentaria del Patria Querida, Georgina Arrúa, que indicaba que “las mercaderías no pueden tener otro destino que no sea su comercialización a distribuidores habilitados y/o personas no residentes en el país”, lo que en la práctica sería difícil de cumplir y alentaría el contrabando interno, según alegan los empresarios de tierra adentro.