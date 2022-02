Senadores analizan proyecto de comercio fronterizo en CDE

“Mientras sigamos negándonos a hacer cambios, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Nosotros necesitamos buscar modelos nuevos para poder mejorar la situación en que estamos. El país no puede esperar más, la inseguridad, la violencia, también son el reflejo de un problema económico”, refirió la senadora Georgia Nani Arrúa, durante el análisis.

RESPETO A LA LEY. Arrúa agregó que se tiene que apuntar al desarrollo de la economía dentro de un marco de transparencia, trazabilidad y de respeto absoluto a las leyes. “Entonces hay modelos que debemos intentar cambiar, modelos que debemos buscar innovar y sin temor ir mejorando cuando vemos que no tienen resultados. A eso apunta este proyecto presentado y trabajado no solamente ahora. Esto en realidad es algo que se viene intentando hacer hace mucho tiempo y que los países vecinos ya lo están aplicando”, manifestó.

Admitió que hay críticas al proyecto desde “sectores que se resisten al cambio”, que no terminaron de leer el proyecto con las modificaciones actuales. Aseguró que el proyecto no viola el tratado del Mercosur.

“Tenemos que buscar medios para seguir adelante. No es inconstitucional, porque no otorga privilegios, no genera inequidades. Los impuestos se liquidarán y pagarán en un régimen diferenciado adaptado al sector que queremos estimular. Todo aquel que cumpla los requisitos y se inscriba en la SET puede ser beneficiario de este régimen”, agregó la legisladora.

Debate. Por su parte, Óscar Salomón expresó que, a su criterio, no existe motivo para rechazar el proyecto y adelantó que en el análisis se incluirá a sectores que vienen cuestionando el proyecto. Dijo que invitó a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), a la Unión Industrial Paraguay (UIP) y a la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) a sumarse al análisis del proyecto.

Salomón refirió que ya no se puede seguir guardando bajo la alfombra el problema que está sumiendo en una crisis, no solamente a Ciudad del Este, sino a Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero y, en breve, a Encarnación.

Por su parte, Said Taiyen, presidente de la Cámara de Comercio, agradeció a los parlamentarios por el “generoso gesto de aceptar la invitación para venir a ver la realidad y así entender la necesidad del estudio de este proyecto”, expresó.