Senadora Arrúa pide la apertura de negocios

“Los supermercados están abiertos. Tenemos que abrir también los negocios pequeños, no solo los grandes. El intercambio de dinero hará que haya más flujo... Los contagios se están dando en los albergues, no se están dando en la comunidad, por qué no cambiamos las reglas y hacer algo aplicable a lo que vivimos”, expresó la senadora en una entrevista con la Monumental 1080 AM.