Senador denuncia a Diesel y dice que solo muerto lo podrán frenar

“Estoy en un vehículo sin freno y sin embrague. No puedo volverme atrás. La única forma ya saben”, indicó, durante la sesión del Senado.

Durante su intervención, el senador trajo a colación la denuncia de apriete por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

“En estos últimos tiempos también denuncié una serie de hechos, en la última sesión del Consejo de la Magistratura”, recordó Santa Cruz.

“Señalé con nombre y apellido porque es lo que corresponde. La transparencia”, sostuvo el senador que había logrado una banca con el Partido Progresista.

“En estos momentos, sé que hay una denuncia penal”, mencionó, haciendo alusión a la demanda de Diesel.

“También, al terminar, me estoy trasladando a la Fiscalía General a presentar una serie de denuncias, en donde voy a pedir investigación”, indicó.

“Hoy presento denuncia en contra de César Diesel, presidente de la Corte, por tráfico de influencias y nepotismo”, sostuvo el senador.

“Vemos que se designó a su hijo como director de Contrataciones Públicas en el Jurado, donde es miembro y presidente de la Corte; además, superintendente de Alto Paraná”, remarcó.

“Su hijo es director jurídico adjunto en el Tribunal Electoral. ¿Esos no son aprietes?, ¿no es tráfico de influencias?”, increpó ante el plenario.

“A mí, ni el doctor Diesel ni nadie me va a correr con denuncias”, aseveró.

“Creo que le dije a Eduardo González, cuando me envió un escribano, no me vuelvo atrás, ni un paso atrás”, dijo.

“Diesel entró de la mano de HC, dentro de un proceso donde había 22 postulantes, él era número 21. Se acuerdan del proceso en el Senado. Sabíamos de antemano quién era Diesel”, sostuvo.

“No tengo nada que esconder. Sigo con mi vida, y les invito a ir a mi casa. Una casa paterna. Tengo una pieza, hace más de 30 años, donde vivo y todo es transparente en ese sentido”, alegó.

“Le digo al doctor Diesel: “No me interesan los bienes materiales. No me van a hacer correr con la vaina. Vamos a transparentar todo”.

“Ahora, pido permiso a la sesión. Me voy a presentar una denuncia en contra del doctor César Diesel para que se investigue la designación de su hijo”, explicó al plenario.

“Me traslado en estos momentos a la Fiscalía General del Estado”, acotó.

“Hoy comenzamos con una serie de denuncias. Esto no tiene camino atrás. No me van a amedrentar”, insistió.

“Vamos a seguir hasta que este país mejore, tenga la seguridad jurídica, que haya independencia del Poder Judicial. Vamos a llegar a transparentar todas estas instituciones”, aseguró.

Posteriormente, se dirigió hasta la sede de la Fiscalía General del Estado para concretar la denuncia en contra del titular de la Corte.

Al término, retornó a la sesión de la Cámara Alta para seguir participando y analizando el orden del día.



Hoy presento una denuncia en la Fiscalía contra César Diesel, presidente de la Corte, por tráfico de influencias y nepotismo.



Estoy en un vehículo sin freno y sin embrague. No puedo retroceder. La única forma, ustedes saben.

Pedro Santa Cruz,

Frente Guasu.