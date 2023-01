Senador defiende gestión y cuestiona web del Legislativo

Sin embargo, el congresista sostuvo que el año pasado presentó varios pedidos de informes y dos proyectos de ley muy importantes. De igual forma, aclaró que la gente debe entender que “no es la cantidad, sino la calidad de los proyectos” lo que debe medirse. “Quiero aclarar que no tengo cero producción legislativa (tal como figura en el informe oficial), si bien el rol del congresista es hacer leyes, es también ser contralor político a través de pedidos de informes y proyectos de resoluciones y, por supuesto, coherencia en los votos al servicio de los compatriotas. Nunca fui cuestionado en ese sentido. La producción legis-lativa no está en la cantidad, sino en la calidad de los proyectos de ley”, mencionó.

Sostuvo que al momento de buscar ingresar a la página web para contrastar los datos, se encontró con que la misma no funcionaba. Citó dos proyectos que presentó el año pasado en conjunto con otros colegas. “Entrando en el SIL uno se da cuenta de que no está funcionando, entonces me tuve que acercar a la Secretaría para acceder a los pedidos de informes y dos proyectos de leyes muy importantes de mi autoría, uno que es de simplificación de trámites para la gestión y obtención de títulos en las universidades del Paraguay. Hoy en día la gente no puede obtener rápidamente su título porque es demasiada la burocracia. Este es un proyecto de junio del 2022, es algo innovador porque pedimos que todo se haga virtualmente, y otro proyecto que es para regular el ejercicio de la actividad médica de terapia intensiva intermedia. En la pandemia no encontramos terapistas porque la carga es muy grande y ganan poco, y entonces los médicos optan por especializarse en otras cosas”, añadió.

El congresista aclaró que buscará la reelección en las próximas elecciones. “Me vuelvo a postular. Este periodo fue complicado por la pandemia. Desde que ingresé renuncié a mi seguro médico vip. Todo lo que hice lo hice tratando siempre de manera responsable. Hay mucho por hacer en este país”, indicó.



LA CIFRA

24

proyectos de ley y 15 resoluciones a sus pedidos de informes figuran dentro de la producción de Gómez Zelada.