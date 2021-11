Senado reúne a gremios y expertos por tema Itaipú

Salomón recordó que mantuvieron una reunión con el director paraguayo de la binacional, Manuel María Cáceres, el lunes pasado, y decidieron, conjuntamente con los gremios de la producción, la UIP, la Feprinco y otras instituciones, socializar la discusión sobre ambos temas referentes a Itaipú.

Presentes. Salomón también detalló que estarán presentes en la reunión el canciller Euclides Acevedo; el director de Itaipú; y el presidente de la ANDE, Félix Sosa. Además, del encuentro participarán personas “que entienden de la materia”, como Carlos Mateo Balmelli (ex titular de Itaipú), Ángel Recalde (ex presidente de la ANDE y ex titular de Yacyretá), y el ingeniero Martín González (ex presidente de la ANDE).

Otros que estarán en la reunión son los senadores Eusebio Ramón Ayala (ex director jurídico de Itaipú); el senador colorado Enrique Bacchetta; el director de la Comisión de Entes Binacionales del Congreso, Abel González; y el senador Miguel Fulgencio Rodríguez (ex presidente de la ANDE), por citar a algunos.

“Es una cuestión que interesa al país, donde estamos prácticamente decidiendo el futuro de nuestros hijos, y queremos que la mayor cantidad de gente entendida en esta materia pueda opinar y pueda abrirnos un poquito la mente, en el sentido de darnos datos precisos para tomar una decisión al respecto”, expresó el titular del Congreso sobre el evento.

Las autoridades de Itaipú insistieron en que la tarifa 2022 se sigue estudiando. Detallaron que actualmente los análisis se encuentran en la segunda etapa de las cuatro que debe atravesar el proceso para llegar a un acuerdo.

Al respecto, el director Manuel María Cáceres destacó la importancia de transparentar todo lo relacionado con las tratativas que se están llevando adelante para llegar a un consenso. “Sabemos de la trascendencia de la definición de la tarifa para el país y, obviamente, es nuestra obligación compartir con la opinión pública lo que estamos haciendo”, afirmó.