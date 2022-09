Senado resuelve mantener aumentazo a funcionarios

El argumento utilizado y del cual se agarraron los senadores fue que supuestamente el Ejecutivo legisló sobre el proyecto, cuando que su función es vetar o promulgar.

“Se trata de un componente de una donación del Gobierno taiwanés para poner en funcionamiento la TV Cámara y equipamientos”, explicó el colorado Juan Darío Monges.

“Un componente también requerido para el funcionamiento, como así mismo el funcionamiento institucional”, agregó el senador.

“Fue remitido a Diputados, que ha modificado porque también tiene requerimientos, y esa ampliación, posteriormente, en Senado se ha acompañado en mayoría la versión. Se constituyó en ley, se remitió al Ejecutivo”, dijo.

“El Ejecutivo tiene un rol importante, en donde solamente puede vetar o rechazar, pero hizo una tarea legislativa que no le corresponde. La sugerencia es rechazar el veto del Ejecutivo”, aconsejó.

El senador de Patria Querida Stephan Rasmussen iba a hacer la argumentación por el dictamen que sugería la aceptación del veto, pero fue interrumpido por el cartista Juan Carlos Galaverna.

El mismo solicitó una moción de orden para que se cierre la lista de oradores y se pase directamente a votar.

“Desde el momento en que el Ejecutivo viola la Constitución Nacional, lo que corresponde es rechazar el veto”, sentenció Calé.

El titular del Congreso, Óscar Salomón, le pidió que antes de hacer lugar a su pedido, se escuche la exposición del patriaqueridista.

“Nuestro dictamen es por acompañar la aceptación del veto. Planteamos, como bancada, ciertas modificaciones cuando se presentó en el Senado”, recordó Rasmussen.

“Vino con modificaciones de Diputados, pero no se tuvieron los votos, y la razón es que entendemos que no es el momento de destinar recursos para salarios ni contrataciones”, explicó el senador.

“Lo que se veta parcialmente es la parte que se refiere a gastos de salarios, gratificaciones, bonificaciones (...) La ley sancionada es de G. 20.000 millones y parcialmente veta por G. 12.000 millones”, especificó.

“No me quedó claro por qué el Ejecutivo no puede vetar parcialmente. Es una facultad constitucional vetar parcialmente y aprobar otros. No sé si se refiere a la cuestión de forma”, manifestó.

“Por una cuestión de coherencia, y creemos que corresponde, aprobamos la objeción parcial”, remarcó.

La senadora progresista Desirée Masi pidió a Monges si podía aclarar en qué punto el Ejecutivo legisló, enfatizando que no tiene la facultad de hacerlo, y que no se tenía que volver a repetir.

“Efectivamente, el Ejecutivo se ha tomado el atrevimiento de legislar, siendo competencia del Legislativo”, fue la respuesta de Monges.

“Han modificado la versión sancionada por ambas cámaras, y la competencia que tiene el Ejecutivo es aceptar o rechazar, y no legislar”, insistió. Se votó por el rechazo del veto, y ahora pasa a la Cámara de Diputados.

OTRO AUMENTO. Otra ampliación presupuestaria que se aprobó fue un monto de G. 12.300 millones para la Corte Suprema de Justicia. Se indicó que se iba a destinar al mantenimiento de edificio, y tuvo mayoría a favor.



20.000

millones de guaraníes es el aumento aprobado para los funcionarios del Congreso, Senado y Diputados.



12.300

millones de guaraníes es el aumento que fue aprobado por los senadores y que beneficia al Poder Judicial.