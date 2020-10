Senado recula y se apresta a sepultar hoy polémica ley

Ayer tras el unánime rechazo en Diputados al proyecto que busca la actualización de la ley de quiebras, los senadores de la oposición firmaron una nota solicitando al presidente del Senado, senador Oscar Salomón, la realización de una sesión extraordinaria para poner en estudio el proyecto y según el criterio de la mayoría, rechazarlo.

Representantes de las distintas bancadas, expresaron que la media sanción brindada al proyecto por esta Cámara en el mes de julio fue apresurada y errada, por lo que tratarán de enmendar con una nueva votación.

El senador Salyn Buzarquis, líder de la bancada B liberal, adelantó que mañana su bancada a pleno, rechazará dicha ley.

“Toda la Bancada B del PLRA rechazará y pedirá el archivo de este proyecto. Nuestro voto está cantado”, resaltó. A este comentario se adhirió el senador Víctor Ríos, quien dijo que en estas condiciones la iniciativa del gobierno no puede correr.

Para el senador del Frente Guasu, Jorge Querey, tampoco es atinada la propuesta que vino del gobierno dada la situación económica.

De igual modo, la senadora del Partido Democrático Progresista (PDP), Desirée Masi, asumió que se apuró al votar por la ley, por la que votó a favor en primera instancia basada en la recomendación de asesores. “La verdad, asumo el error. Confié en quienes estudiaron más de 300 artículos y en audiencias públicas que se hicieron. Tampoco es 100% como se informa”, detalló.

No obstante, el senador Fernando Silva Facetti dijo que no cambió de postura y que está por la misma versión de la ley de insolvencia. Manifestó que hubo desinformación y que en realidad no existe ningún artículo que da poder al acreedor a embargar al deudor tras tres meses de deuda impaga.

Desde la bancada de Honor Colorado, el senador Sergio Godoy, pidió disculpas por haber votado por el proyecto y anticipó que con su bancada rectificarán su voto para que el documento pase al archivo. Nos equivocamos... y sostengo que las leyes deben cumplir los criterios de oportunidad y conveniencia”, dijo el senador cartista.