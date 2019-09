Senacsa se opone a triangular con Taiwán para enviar carne a China

Al respecto, José Carlos Martin, presidente de Senacsa, desmintió ayer las declaraciones de Friedmann y afirmó que el Senacsa no permitirá la realización de la triangulación de la carne paraguaya para ingresar al mercado chino.

“Tengo la obligación de decir que es totalmente mentira, nosotros no permitiremos nunca que nuestra carne se triangule, el país está tratando de vender la imagen de un país serio, de servicio respetable, de una industria de carne seria”, dijo.

En ese mismo sentido, informó que los chinos ya advirtieron a Paraguay que no le comprarán alimentos si es que no reconoce su soberanía sobre Taiwán. Esta negativa por parte de los asiáticos se dio en la semana en que fue sustituido al ex ministro del MAG, Denis Lichi, por Friedmann, mencionó Martin.

“Hoy el mercado Chino no depende de nosotros porque es un tema netamente político; fui yo que inicié con Lichi el tema del Mercosur-China, y los chinos ya nos avisaron que a Paraguay no le van a comprar productos, nos dijeron que ellos van a poder hacer todas las transacciones solo con esos países que les reconocen, ese el mecanismo”, indicó.

PRESIÓN. La intención de vender productos a China Continental se instaló a través de la presión de gremios productivos y comerciales al Gobierno. La insistencia se debe a la capacidad de consumo de alimentos que posee el país asiático, y a los bajos precios de los principales rubros de exportación del país, soja y carne.

El principal problema que enfrenta Paraguay es que China Continental exige romper lazos diplomáticos con Taiwán para poder ingresar a su mercado.

Ante esta dificultad, el sector privado empieza a intentar de manera independiente abrir conversaciones comerciales. Es el caso de la ARP, que actualmente está tratando vía Consulado de China en Brasil, según Luis Villasanti, titular de la ARP.

Otro gremio ganadero, que también se propone trabajar en busca de esa posibilidad, es la Appec.

La balanza comercial entre Paraguay y China es 100% deficitaria; es decir, el Paraguay importa mercaderías por considerable valor, pero no exporta ningún tipo de producto. Eso se refleja en los datos del BCP, que indican que en el primer semestre del 2019 el Paraguay importó productos chinos por USD 1.741 millones, sin exportar nada.



Taiwán dice estar de acuerdo con que Paraguay exporte a China

En un comunicado, el embajador de Taiwán en Paraguay, Diego Chou, aclaró que Taiwán esta de acuerdo con que Paraguay exporte al mercado chino.

El diplomático afirmó que existen reglas protocolares claras de comercio internacional que respaldan las exportaciones de Paraguay a China continental. “La OMC no establece ningún impedimento jurídico. Estamos plenamente de acuerdo que Paraguay exporte sus productos al mercado chino, pero debe hacerlo sin ningún tipo de condicionamiento político, pero cuando China Continental dice que se debe romper con Taiwán, ya es una condición y para la OMC no es aceptable”, dijo.

En la nota también hace alusión sobre las ayudas y beneficios brindados a Paraguay.