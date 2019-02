Semis en el torneo juvenil

Los equipos nacionales que alcanzaron la fase son la Selección de Ñeembucú en la categoría Sub 14 (femenina) y el Club Olimpia en la Sub 13 (varones).

La programación para hoy, en la categoría Sub 13 (varones): Internacional de Brasil vs. Olimpia (a las 7.45) e Independiente del Valle de Ecuador vs. Independiente de Argentina (9.30).

En la categoría Sub 14 femenina: Liga Antioqueña de Ecuador vs. Selección de Ñeembucú (7.45) y Centro Olímpico de Brasil vs. Espuce de Ecuador (9.30).

En la categoría Sub 16 femenina: São Paulo de Brasil vs. 7 de Febrero de Ecuador (7.45) y Valle del Cauca de Colombia vs. Santa Cruz de Bolivia (9.30).

Mañana se cumplen los juegos por el tercer puesto (8.30) y las finales (18.00) en la tres categorías.

Los campeones obtendrán la clasificación para representar al continente en el torneo de Estados Unidos.