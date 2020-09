Semana de la Moda en Viena con presencia paraguaya

El MQ Vienna Fashion Week está en marcha con desfiles en modo Covid-19. El evento de moda contará con presencia paraguaya. Para hoy se prevé el desfile de la marca Nardou del diseñador paraguayo residente en Alemania, Fernando Bernardou. La marca subirá a la pasarela a las 20.00 (14.00 hora paraguaya), el desfile se desarrolla en el MuseumsQuartier en Viena, Austria.

Con especial cuidado como se había anunciado, se iniciaron los desfiles. En las imágenes compartidas en el portal oficial del evento de moda se puede ver a las modelos usando tapabocas tras bambalinas y al público siguiendo el mismo protocolo. La apertura fue el 7 de setiembre, con la entrega de premios Austrian Fashion Awards, iniciados por la Austrian Fashion Association. El inicio fue con la performance The Ecstatic, un desfile de moda creativo implementado con un diseño de escenario innovador. Además de las colecciones de los dos galardonados, había artículos de una variedad de marcas emergentes: la moda de Dead White Men’s Clothes, Matthias Winkler, Carolin Holzhuber, Moulham Obid, Narbon, Maximilian Rittler y Louise Streissler también podían ser admiradas. En la jornada también se destacó un espectáculo en homenaje al movimiento Black Lives Matter, iniciativa que nació en Estados Unidos tras la muerte violenta de ciudadanos afroamericanos que surgió en el 2013 y se potenció en el 2020 con el fallecimiento de George Floyd. Durante la inauguración se recordó el hecho con una imagen en la pantalla que generó un gran aplauso de los invitados presentes. Paraguayo en gran vidriera El lema de la 12ª edición del MQ Fashion Week de Vienna, es Mira, compra, inspira, como invitación a los diseñadores participantes a compartir una experiencia no solo de exposición de sus prendas, sino de enriquecimiento. En el evento se permite también que los visitantes inspeccionen, se prueben, compren las colecciones actuales de los diseñadores en las áreas de compras en Quartier21. En la edición del 2019, el encuentro de tendencias convocó a más de 10.000 personas y se prevé llegar a una mayor cantidad a través de las plataformas digitales. Además, la marca del paraguayo Fernando Bernardou compartirá escena con unos 65 diseñadores que presentarán sus colecciones. Para su noche, Nardou Couture presentará 40 looks, entre propuestas de alta costura y prêt-à- porter de la temporada 2020/2021. La casa de modas celebra seis años, en los cuales obtuvo grandes reconocimientos con su vestidos de alta costura llegando dos veces a la final del LOB Fashion Award, en Alemania. Bernardou ya compartió en sus redes sociales que se encuentra hace días en Viena preparando todos los detalles de lo que como lo anunció será una noche soñada.



Destacado en Europa

El diseñador paraguayo Fernando Bernardou reside en el estado de Sajonia (Alemania). Su marca Nardou Couture nació en el 2014, en Suiza; sin embargo, su taller de costura está ubicado en Serbia, lugar donde permanece y desde donde trabaja. Para cada una de sus colecciones recorrió varias ciudades europeas; esto lo llevó a vestir a mujeres referentes de la sociedad, la moda y el espectáculo.

Con sus propuestas participó varias veces en desfiles; entre ellos, el Fashion Week de Serbia. Además de destacarse como finalista dos veces del LOB Fashion Award, en Alemania, con sus diseños llamados Escarlata y Novonta.