Selecciones

Polonia

Los polacos no se dan por “vencidos”

La selección de Polonia no da por perdido el duelo de octavos de final del Mundial de Qatar contra Francia mañana y, aunque es consciente de que la vigente campeona es clara favorita, se aferra a sus opciones. “Nos dan un 1% de opciones de eliminar a Francia. Menos es nada. Tendríamos un 1% menos si no nos hubiéramos clasificado”, aseguró el jugador Kamil Grabara a dos días de enfrentarse a Francia por un puesto en cuartos. Segundo del Grupo C, por delante de México y Arabia Saudí, el equipo liderado por Robert Lewandowski confía en tener sus opciones de pasar a cuartos, algo que no sucede desde que en España 1982 Polonia quedó tercera.



México y Bélgica

Martino y Martínez, primeros cesados

Con la Fase de Grupos completa, el Mundial de Qatar 2022 dejó por el camino a sus dos primeras víctimas en los banquillos, después de que el argentino Gerardo Martino y el español Roberto Martínez anunciaran, tras las eliminaciones de México y Bélgica, respectivamente, que dejaban su cargo. “No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”, dijo en su primera respuesta el Tata tras la caída del Tri. “Es mi último partido con esta selección. Es un momento muy emotivo para mí”, dijo, por su parte, Martínez con los ojos vidriosos en una rueda de prensa.







Alemania

Rüdiger tardará en digerir eliminación

Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid, reconoció este viernes, un día después de la eliminación de Alemania del Mundial de Qatar 2022, que le llevará “algún tiempo digerir esto”.”Simplemente una gran decepción... Habíamos planeado tanto y terminamos decepcionándonos a nosotros mismos”, afirmó Rüdiger en un mensaje publicado en sus redes sociales. ”No debemos buscar excusas para eso, sino cuestionarnos a nosotros mismos”, aseguró el zaguero madridista, quien reconoció que “es frustrante al máximo y tampoco hay consuelo por el momento. De todos modos”, añadió, “gracias a los que me apoyaron a mí y al equipo”.