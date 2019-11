Segunda caída del puntero

29 de Setiembre (0): L. López; R. Cáceres (63’ R. Franco), C. Zárate, J. Vidal (65’ J. Riquelme) y J. Molinas; C. Giménez, Á. Rodríguez (16’ P. Garay), H. Noguera y M. Franco; W. Merlo y A. Pessolani. DT: É. Aguilera.

Spvo. Ameliano (2): J. Balbuena; D. Aquino, C. Castro, E. Morel y B. Paredes; E. Sarquis, M. Pérez (77’ M. Caballero), J. Duarte y M. Riquelme; L. Ovelar (60’ P. Rojas) y S. Escalante (67’ A. Mazacotte). DT: H. García.

Hoy: Recoleta vs. Tacuary, Ledesma vs. Pilcomayo, Colegiales vs. Tembetary y Hayes vs. Colón de JAS (9.00); 3 de Noviembre vs. Colón de Ñemby, Limpeño vs. 3 de Febrero RB, Atlántida vs. 24 de Setiembre y Figari vs. Gral. Caballero ZC (17.00).

Principales posiciones: 29 de Setiembre 58, Ameliano 55, Tembetary, 24 de Setiembre y Tacuary 54 puntos.



Primera B