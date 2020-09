Según Salomón, jura de Cartes es un comentario que sigue latente

El propio titular del Congreso, Óscar Salomón, reconoció que el juramento del ex presidente de la República, Horacio Cartes, “es un comentario que sigue latente” en el Senado, en una charla con Radio Ñandutí.

No obstante, alegó que no escuchó oficialmente una posición y que los cartistas Antonio Barrios y Sergio Godoy se pasan diciendo que su líder supuestamente ya no está interesado en la banca.

La posibilidad del juramento de Cartes volvió a reflotar, luego de que algunos senadores como Desirée Masi, Víctor Ríos y Enrique Buzarquis hayan alegado que ese era el verdadero trasfondo para la expulsión del abdista, Rodolfo Friedmann.

En comunicación con ÚltimaHora.com, Ríos volvió a ratificarse en que en el caso que haya sido inconstitucional el juramento de Friedmann y Mirta Gusinky, Cartes y Nicanor Duarte Frutos ocuparían esas bancas.

“Entonces optamos por ponerle un freno a Cartes en el Senado de la Nación, con lo cual no nos expedimos sobre la inocencia jurídico-penal de Rodolfo Friedmann, porque definitivamente está con suspensión de su fuero y es investigado por el Ministerio Público”, indicó el liberal. A su criterio, es una situación “muy peligrosa”, alegando que el ex mandatario ya tiene el manejo de la Fiscalía “con el que logra la imputación de todos sus enemigos externos e internos y la impunidad para él y sus aliados”.

llamativo. Una cuestión que resultó llamativa para el titular del Senado es que su correligionario Enrique Riera, siendo ex cartista, esté detrás de la pérdida de investidura de Friedmann, en medio de las especulaciones sobre el juramento de Cartes.

Varios de los senadores que acompañan la pérdida de investidura del guaireño se mostraron ofendidos y negaron que sea el trasfondo el juramento de los ex presidentes, sin embargo, en la Cámara de Diputados se mantienen los carteles de protesta exigiendo que Cartes ocupe una banca. La fotografía de dichos carteles volvieron a ser viralizados ayer por los sectores que están en contra del juramento de Cartes para demostrar que persiste el plan.

“No he escuchado oficialmente ninguna posición respecto del juramento. No sé si bajo algunas cuestiones lo manejarán, pero sí es un comentario que constantemente lo estamos haciendo”, dijo Salomón.

dictamen. Mencionó que está en cuarentena preventiva al igual que Fernando Lugo, luego del contacto con Lilian Samaniego, que dio positivo al Covid. Anunció que pidió un dictamen a tres asesores jurídicos que tiene el Senado, entre los que mencionó a Marcos Kohn y Diego Bertolucci, sobre la pérdida de investidura. Indicó que para el lunes ya contaría con los documentos y que pondría a consideración de la mesa directiva y los líderes de bancada.

Manifestó su desacuerdo de que para el desafuero se necesite mayoría, y para la expulsión de un legislador solo una minoría, por lo que a su criterio se tendría que reglamentar el polémico tema.