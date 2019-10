Según Arévalo, tráfico de influencias tumbó al ex jefe de Gabinete

El senador Martín Arévalo dijo que el ex jefe de Gabinete, Julio Ullón, fue destituido por tráfico de influencias y no renunció voluntariamente al cargo. “El presidente es bastante bondadoso y da la posibilidad de que renuncie porque son cuestiones de destituciones lo que se tiene que dar en este tipo de casos”, expresó el legislador del movimiento oficialista, a quien acusó Ullón de hacer una persecución política en su contra. Arévalo aseguró que Ullón fue destituido por varias denuncias de tráfico de influencias que llegaron a oídos de Mario Abdo Benítez.

El legislador también indicó que a él le llegaron muchas acusaciones graves contra Ullón y no puede darlas a conocer porque no tiene pruebas y las personas que denuncian no quieren encarar públicamente las denuncias.