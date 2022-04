Sector terciario espera elevar ventas en feriado

un respiro. Ante este preocupante panorama, el sector hotelero ve con buenos ojos que el Gobierno nacional considere al sector turístico como un motor para el impulso de la reactivación económica del país, y que haya decidido trasladar el feriado del 1 de mayo al 2. Según indicó Manuel Benítez Codas, vicepresidente de la Asociación de Industriales Hoteleros del Paraguay (Aihpy), a las dos horas de decretado el feriado del lunes 2, aumentaron ostensiblemente las reservas en los hoteles del interior del país, y lamentó que el anuncio se haya hecho a “última hora”. “Comprobamos que empezaron a subir las reservas hoteleras y mucha gente que, por ahí, no tenía previsto viajar, lo decidió ahora”, expresó Benítez Codas y agregó que no pueden negar de que medidas adoptadas por el Gobierno, bien planificadas, serían muy beneficiosas para reactivar al sector terciario de servicios.

gastronómicos. A los gastronómicos también les está costando despegar y la última Semana Santa no les sirvió de mucho, debido a que los potenciales clientes viajaron al interior. “Semana Santa no es la mejor época para los restaurantes de Asunción y aunque para los del interior fue un poco mejor, no estuvo a la altura de lo que esperaban”, significó Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy).

Indicó que si bien la gente sigue teniendo salidas nocturnas, el gasto se redujo sustancialmente. “La gente en vez de ir a su restaurante preferido un sábado a la noche, acaba yéndose a otro, no al que él quiere ir, sino al que es más barato”, sentenció Gayet.



Apoyo

Texto