Sector privado gestiona las dosis de CoronaVac

Indicó que las gestiones para traer la vacuna siempre son hechas por los proveedores paraguayos con la gente de Brasil (país donde se desarrolla) y que estos lo hacen con los responsables chinos.

‘‘Se está trabajando intensamente. Las conversaciones están avanzadas pero hay problemas no menores relacionados a la no vinculación de países. Pero también hay que recordar que, por ejemplo, China, si bien es cierto que ya tiene la vacuna en Brasil, es una autoridad que no es nivel OPS por eso el ministerio avanzó para que si hay posibilidad se pueda traer. En este momento el campo está en los chinos y de las gestiones que puedan hacer la gente de Brasil con China’’, manifestó Ávila en contacto con Monumental 1080 AM.

Aclaró que la llegada de los inmunizantes no depende de lo que se pueda articular entre el Gobierno Nacional y los proveedores, sino de los productores que siguen tratando de destrabar el obstáculo. ‘‘Seguimos trabajando. Nos prometieron para los próximos días una respuesta. Buscamos mecanismo’’.

Con relación a la compra directa de vacunas por parte de las empresas privadas–fabricantes, Ávila explicó que se deben enfrentar a la falta de producción de estas y la priorización a gobiernos, mecanismos como el Covax y por último el sector privado.

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, recibió ayer en audiencia al nuevo embajador de la República de la India, Dinesh Bhatia, y le manifestó el interés del Gobierno nacional en adquirir las vacunas producidas por su país.