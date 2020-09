Seccionalero justifica polémica designación

A través de su perfil en Facebook, Soria salió al paso de las críticas en redes sociales y mediante un comunicado asegura contar con la suficiente experiencia para ocupar el cargo.

“Soy colorado. Es verdad, soy presidente de Seccional, soy paraguayo, campesino, quien salió de la ciudad de Puerto Antequera, San Pedro, de una familia humilde que me ha inculcado valores, que no los he defraudado a lo largo de mi vida. Así también, me he capacitado y creo estar a la altura para ocupar el cargo que hoy me toca desempeñar”, posteó.

El funcionario de Itaipú aseguró que está convencido de sus ideales políticos y que tiene un testimonio de vida en el que siempre obró a favor de la gente humilde, sin distinción de colores.

“Es verdad, soy del movimiento Colorado Añetete, liderado por el presidente Mario Abdo Benítez, fui apoderado departamental del movimiento en el Departamento de San Pedro, en el 2017. Milito políticamente desde el año 1996”, escribió.

Sin embargo, tras recibir una ola de críticas a su posteo por parte de internautas, decidió borrar la publicación.