Se redujo al mínimo la navegación por el río Paraguay

Apuntó que en el río Paraná hay un panorama distinto para navegar y depende de lo que pasa según la generación de energía de Yacyretá y que hace subir o bajar el nivel del agua.

Comentó que, en la mayoría de los casos, la gente ya no carga y zarpa en las actuales condiciones. En Bolivia hay una buena cantidad de embarcaciones paraguayas varadas, debido a que no pueden arrimarse a los muelles para descargar. “Debe haber 12 o 15 embarcaciones en Bolivia ahora. Hay barcazas que ni llegaron a entrar. Son combustibles que importa Bolivia”, apuntó.

En cuanto al mineral de hierro del Brasil, Ehrecke manifestó que prácticamente no se está moviendo. “En el tramo norte no hay absolutamente nada. Todo está parado en la zona de Vallemí. Los remolcadores ya no tienen cómo moverse por la falta de agua”, enfatizó.

El empresario naviero apuntó que, ante este cuadro, las cargas mayormente llegan hasta el puerto de Pilar, alijan algo y luego con pocos contenedores llegan al sur de Villeta. “Hasta ahora, las expectativas meteorológicas dicen que habrá poca lluvia. Y mientras en el pantanal no se cargue la situación va a ser mucho más difícil en adelante”, recalcó.