Se mantienen las diferencias entre líderes de la oposición

Esto surge cuando en varios frentes de la oposición se viene hablando de construir una concertación granítica para enfrentar al Partido Colorado, con miras a las elecciones generales del 2023.

Ayer la diputada centralina Kattya González hizo alusión a la falta de resultados del sector de Johanna Ortega en las últimas elecciones. “El progresismo tuvo una lección importante. Se quedaron sin representación en la Junta. Johanna tiene que asumir una responsabilidad y su dirigencia también”, señaló.

Al verse aludida, la joven ex candidata por Asunción Para Todos respondió en el Twitter señalando que de lo único que se responsabiliza es de no formar parte de acuerdos y repartijas dando espaldas a la ciudadanía. “Cuando lo único que se plantea es un esquema podrido de cargos ¿qué estamos haciendo diferente a los que criticamos?”, se preguntó. “Se me culpa de no haber negociado un programa, un proyecto político por un cargo: Entonces soy responsable”, dijo.