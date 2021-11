Se manifestaron a favor de edil detenido y este pide permiso por cuatro meses

Se trata del concejal por el Partido Demócrata Cristiano y el Ministerio Público afirma que el concejal Figueredo sería quien rescató a los sicarios de la escena del crimen en una motocicleta.

Mediante una nota, el edil solicita un permiso sin goce de dieta para ausentarse de las sesiones de la Junta Municipal de Nueva Germania por cuatro meses.

“He sido vinculado arbitrariamente a un proceso penal, por un hecho de homicidio doloso en carácter de cómplice”, expresa Figueredo en la nota dirigida a la presidencia de la Junta. Además, menciona que se ha decretado en su contra la prisión preventiva.

Dijo que se le involucra en el hecho por haberse utilizado una motocicleta que supuestamente le pertenece, por haberse verificado en un cruce de llamada, la comunicación telefónica de su número de celular con el líder del movimiento y candidato a intendente Gerardo Rafael Saiz, también involucrado en la causa penal.

Dijo que considera que la imputación fiscal “es una maniobra para evitar que ocupe mi cargo legislativo, hecho mencionado públicamente ante medios de comunicación por el esposo de la actual intendenta, quien refirió que no me permitirían jurar y que no sería concejal municipal”.

El edil electo se considera inocente y dijo que la motocicleta se violentó para su uso en el trágico hecho, sin la utilización de las llaves y además se quedó sin combustible “lo cual indica que no pude haber colaborado”. Citó que la manera efectiva de colaborar hubiera implicado la dotación de las llaves y el suministro del combustible.

El doble homicidio se produjo el 30 de setiembre en Nueva Germania y habría unos cinco implicados.