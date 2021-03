Se manifestaron a favor de clases presenciales

En un manifiesto destacaron que el 80% de los padres decidieron apegarse al modelo presencial, conscientes de los riesgos propios de la pandemia, y que, sin embargo, no fueron consultados sobre las nuevas medidas. En otro punto destacaron que el coste de la salud mental de sus hijos es muy alto y que no existen estudios que comprueben que las escuelas son focos de infección. Por lo que solicitaron que las autoridades garanticen el derecho a la educación.

“Convocamos esta caravana por una escuela abierta, segura, libre y democrática, en igualdad de condiciones para los sectores público y privado. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación, y la virtualidad planteada hoy en día no la garantiza”, puntualizó Verónica Pineda de Horvath, una de las voceras de la movilización en Asunción, que partió del Banco Central del Paraguay (BCP) hasta el Ministerio de Educación.

Verónica, quien es madre de 5 hijos, dos de ellos escolares, que asisten al primer y quinto grados, destacó que la educación es una actividad esencial. “Asistir a clases es un derecho fundamental, y el ejercerlo en el espacio físico potencia otros aprendizajes que van más allá de lo pedagógico”, aseguró. Al mismo tiempo agregó que para sus hijos la noticia de no poder volver a las aulas fue muy negativa.

“Mis hijos desde un comienzo estuvieron felices de volver, sabiendo que se volvería de manera diferente, pero eso no fue impedimento. Y una de las cosas que nos movieron a todas fue la tristeza de nuestros hijos el domingo a la noche al enterarse de que iban a quedarse sin colegio de nuevo”, acotó. Para Verónica el sistema virtual deja al descubierto las diferencias entre estudiantes de colegios privados y públicos. “En los colegios públicos es diferente el manejo, porque no tienen acceso a la educación virtual como tal. Utilizan grupos de WhatsApp como herramientas y envían ahí las tareas. Nosotros queremos ser la voz de muchos niños y adolescentes que no pueden estar acá”, remarcó.

En Ciudad del Este, Romina Díez enfatizó que se trata de una convocatoria pacífica que busca que no se cierren las aulas a sus hijos. “Buscamos el no cierre de las aulas educativas para nuestros hijos. Teniendo en cuenta que las instituciones disponen de todo el equipamiento para garantizar las medidas sanitarias”, en su ciudad el recorrido partió del Anfiteatro del Lago de la República.

También para Verónica Pineda las clases son seguras. “La mayoría de los colegios privados y sé que hay también públicos, lograron prepararse para este nuevo año lectivo, poniendo todo de su parte, directivos, plantel docente y nosotros como papás que dimos nuestro apoyo y voto de confianza”.