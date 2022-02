Se hace inminente una reestructuración, tras el rotundo fracaso

La Selección Nacional hace una pausa, atendiendo los dos últimos partidos y ya en condición de eliminado, pero aguarda por Ecuador en casa y Perú, afuera. Las penas siguen vigentes, el futuro está sellado, la calidad futbolística baja y un técnico –como Barros Schelotto– confundido y hasta diría mal asesorado. Su repetición de errores y la poca inventiva ratifican que no cambió mucho y la reestructuración que se aproxima debe ser reflexionada y no sería mala idea que para el combo siguiente implemente jugadores del plano local con algunos insertos foráneos si solo fuese necesario. Es indiscutible que el fracaso fue contundente y es trascendental girar radicalmente. De nada sirvió la etiqueta de los que están afuera para garantizar un buen producto, así los hechos lo demuestran y no hace falta dar nombres. Ya sentamos una posición sobre Derlis González y Lorenzo Melgarejo que no deberían quedar apartados de los compromisos de la Albirroja por capacidad. Bien se saben los motivos del marginamiento de ambos jugadores. Esta es una etapa nueva y los casos anteriores deben ser borrados dando vuelta la página. No se puede negar la calidad de uno y otro, y sería más que razonable que los nombrados retornen, aun con la descartada posibilidad de estar en la cita cumbre. A modo de referencia y lamentando todo lo ocurrido, Paraguay jugará el próximo mes con escenario no confirmado ante Ecuador y luego la despedida en Lima frente a Perú. CAPÍTULO FINAL La programación asigna en estas fechas el cierre del camino al Mundial. Argentina clasificada frente al último; Venezuela, sin chance alguna; Colombia-Bolivia, Paraguay -Ecuador, Brasil-Chile y Uruguay-Perú. Estas confrontaciones deberán cumplirse el 24 de marzo y culminando el 29 con Perú-Paraguay, Ecuador-Argentina, Venezuela-Colombia, Chile-Uruguay y Bolivia-Brasil. Aún la FIFA no resolvió si continuará el partido suspendido entre el equipo de Tite y el de Scaloni. De todas maneras, mucho no va a servir con los dos ya registrados para Qatar, salvo el compromiso con la televisión que pagó los derechos. A la expectativa y bajo enorme atención serán los días 13 y 14 de junio en donde se establecerán los partidos de repechaje, la última antesala al gran evento, que se dará inicio el 21 de noviembre. A la lista de los protagonistas se le debe agregar Corea del Sur por Asia que ya tiene a Irán y el mismo Qatar como participantes. Hasta ahora estos son los que cuentan con pasaporte en mano: Brasil y Argentina por nuestro continente, ya mencionamos la zona asiática y por Europa: Alemania, Francia, Dinamarca, Bélgica, España, Croacia, Serbia, Suiza, Inglaterra y Países Bajos. Se aguarda a quienes representarán a África, la media plaza de Oceanía y la Concacaf, donde es duramente criticado el Tata Martino por el magro resultado de México. SE MUESTRA EN LIMA Este miércoles, Olimpia, sumergido entre las enormes deudas, saldrá de visita para jugar en el Estadio Nacional de Lima frente a la Universidad César Vallejo de Trujillo, a las 21:30. A la enorme crisis franjeada, no deja de preocupar el rendimiento del equipo que sobrando voluntad no consiguió establecer una línea convincente frente a General Caballero de Juan León Mallorquín que incluso pudo haberse llevado la victoria. De los que se reintegraron, Feliciano Brizuela aportó poco, Guillermo Paiva dando empuje y gol apreciándose también la buena calidad técnica de Santiago Vera, proveniente de Almirante Brown. Es evidente que las ausencias de Ale Silva y Richard Ortiz pesaron. El rival del Franjeado empató en la capital peruana en el arranque de su torneo con Cienciano 0-0. La preocupación consigna en el conjunto dirigido por el Chemo del Solar en lo que podría ser la resta del delantero Jairo Vélez, quien acusó un dolor en la pierna izquierda y está bajo estricto control médico. Pitará el partido Jesús Valenzuela de Venezuela y al VAR Hernán Maidana de Argentina. La revancha está prevista para el 16 en el Defensores del Chaco. EL LEGENDARIO El segundo representante paraguayo copero es Guaraní que en dos semanas verá en Belo Horizonte al América Mineiro de Rául Cáceres. Mucho tendrá que ver su rendimiento en el torneo doméstico para saber cuáles son sus reales perspectivas y un examen interesante será el que protagonizará hoy ante Guaireña. Como novedad tiene en el fondo a Julio González, a Jorge Mendoza en la zona media y en la ofensiva a José Ariel Núñez de descollante actuación en el 12 de Octubre de Itauguá. Jubero se mantiene con esta alineación ya presentada en los partidos amistosos. Más adelante tendremos la Sudamericana, pero lo inmediato tiene que ver con la Libertadores contando con Olimpia y Guaraní como los primeros representantes de Paraguay, FASES 1 y 2, respectivamente. CONCLUYÓ LA NOVELA La presencia de Ángel Romero en México para jugar por el Cruz Azul dio por finalizada la intención de Boca de contar con el atacante, quien admitió que lo del club argentino no fue oficial. En pocas palabras, echó por tierra todos los comentarios que la propuesta del xeneixe era formal. Ahora en esta nueva versión de su carrera se sumará a tantos de los paraguayos que sentaron plaza en el club cementero que contará a partir de ahora con tres compatriotas: Pablo Aguilar, Juan Escobar y uno de los mellizos. En ese sentido, Óscar está para acordar con el Botafogo de Roberto Gatito Fernández.