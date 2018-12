Se espera un 2019 austero

La construcción de la Nueva Olla ha impactado en la economía azulgrana, tanto que afectó incluso al plantel principal.

Según las informaciones recogidas, a más del atraso en el pago de salarios en esta temporada, aún se adeuda parte del premio por la obtención del título en el torneo Clausura 2017, bajo la conducción del colombiano Leonel Álvarez.

Las incorporaciones que se sumarán al plantel de Jubero, con este panorama, serían futbolistas que llegarían a préstamo.

No seguirá. El uruguayo Daniel Enríquez, gerente deportivo de Cerro, ya no seguirá en el club. Esa figura ya no será utilizada. Raúl Zapag será el que trabajará de cerca con el cuerpo técnico y el plantel.