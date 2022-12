Scaloni: “Orgulloso de este equipo”

En declaraciones a los periodistas tras proclamarse campeón del mundo, el ex jugador del Deportivo de La Coruña, entre otros, terminó llorando delante de los micrófonos al hablar de su familia y del apoyo recibido durante toda su carrera.

“Sé que uno siempre dice la familia en estos momentos de agradecimiento. Pero es que mis padres me han dado una manera de entender de no bajar nunca los brazos, no ir en contra de nadie sino darle para delante siempre y hoy dio los frutos”, dijo el DT.

Apuntó además que “estoy orgulloso. Estoy menos emocionado que otros días, pero hoy estoy liberado. Este equipo solo me causa orgullo”, ha dicho Scaloni.

Scaloni dirigió 57 partidos de la Albiceleste, ganó 39, empató 13 y solamente perdió 5. Anotó 117 goles y sumó 37 en contra.