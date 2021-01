Saúl: “Cuando me llamaron no dudé ni un segundo”

Saúl Salcedo está ansioso por retornar a Olimpia. Así lo manifestó en Fútbol a lo Grande (1080 AM), confirmó que desde su lado en la negociación está todo cerrado y aprobado, solo falta el sí de Huracán, hoy dueño de su pase.

“Hablé con el presidente (de Huracán), hubo una propuesta y hablé con él para que acepte esa propuesta. Me gustaría retornar al país. Cuando me llamaron de Olimpia no lo dudé ni un segundo, solo esperamos la respuesta de Huracán. Olimpia es mi casa, esperemos que se dé”, apuntó Salcedo en FALG.

La propuesta del Decano pasó por la compra del 30% del pase por 1,2 millones de dólares, para quedarse con el 50% del pase (ya cuenta con 20% de todos los derechos federativos del defensor de 23 años) que tuvo 72 partidos en Huracán. Por otro lado, ayer se sumó a los entrenamientos en la Villa Olimpia, el delantero Walter González y arribó al país el portero uruguayo Gastón Olveira.