Saturómetros de Nenecho no son los solicitados en contratos, según CGR

Exhibición. Municipalidad adquirió nuevos saturómetros para justificar la compra a Diest Medicinal. Los equipos expuestos no correspondían a los especificados en el contrato.

Saturómetros adquiridos por G. 855.000 por la Municipalidad de Asunción en el marco de las compras por la pandemia, no corresponden a los consignados en los contratos con la única proveedora del rubro, Diest Medicinal SRL. Entre las diferencias en insumos médicos se constataron alteraciones que no permiten especificar la capacidad de almacenamiento, procedencia y marca. Así mismo no obran documentos sobre cambios en la entrega o tipo de equipos.