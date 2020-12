Saturación obliga a derivar pacientes a privados y analizan más restricciones

Las camas de terapia “están todas ocupadas”, reveló la doctora Leticia Pintos, directora de Terapias y Urgencias Hospitalarias del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Durante la noche del miércoles último y las primeras horas del jueves se reportaron cinco derivaciones al sector privado de pacientes Covid, debido a la falta de un lugar en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

De 14 internados en sanatorios, ayer saltó a 19 en cuestión de horas. Hasta la tarde de la víspera, incluso, como “ya no había camas disponibles” en los centros de referencia se analizaba el traslado de otros tres pacientes críticos, según reveló Pintos.

Con extrema preocupación, manifestó que desde hace una semana en el MSP están en “alerta roja”, ante el súbito aumento de ingresos a los hospitales que están “al tope”, expuso la especialista.

“La situación de relajo es en todas partes, no es en un solo sector. El tema es que la gente perdió el miedo (…) Esos desplazamientos de personas que hay son muy peligrosos, sobre todo en una población que parece que no magnifica el problema. Me preocupa, por ejemplo, Caacupé, que está con muchísimos casos. A partir de que empezó a ir la gente, aumentaron los casos. Lo mismo ocurre en ciudades como Encarnación, donde había pocos casos y ahora la ciudad está al tope también”, apuntó.

En su opinión, deben volver las restricciones para circular de una ciudad a otra y los controles en la vía pública deben retomarse, así como ocurría cuando todavía no se tenía esta alta y preocupante circulación comunitaria. “No hay la misma respuesta que había al comienzo de los otros organismos, llámese la Policía, militares, que al principio todos estaban colaborando. Ahora parece que se olvidaron de ese tema. Y, sin embargo, es ahora cuando es importante: Se hacían muchos controles en la época en que no había circulación comunitaria y ahora que hay no se hace ni un control”, cuestionó.

Se espera que el ministro Julio Mazzoleni anuncie hoy la vuelta de algunas restricciones para frenar este ritmo acelerado de contagio.