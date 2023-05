Santi Peña reiteró que sus ministros serán colorados

Aseguró que no tiene ningún nombre para el Gabinete, pero mencionó que estará conformado plenamente por colorados. “Entre los colorados hay gente llena de títulos colgados por la pared”, expresó.

Peña ayer volvió a destacar la figura de Arnoldo Wiens como aglutinador para colaborar en la obtención de más votos en las elecciones del domingo pasado. Sostuvo que la colaboración de Wiens fue fundamental para ganar.

Comentó que en ningún momento Mario Abdo Benítez se acercó a hablar con él y tampoco le llamó a felicitar tras haber ganado las elecciones.

También mencionó que se sentará a trabajar con la oposición. “Yo no puedo gobernar con el 50% de los paraguayos porque el 50% no me votó a mí. No les convencí y necesito convencerles de que soy la mejor opción”, resaltó.

Acotó que hay mucha gente enojada. “El camino para que salgan de su enojo no es reventar todo. El camino es tener gente idónea en el gobierno que puedan aplicar la ciencia y el conocimiento”, manifestó.

“Es una responsabilidad tremenda y sé que no tengo que fracasar”, expresó el presidente electo sobre el rol que tendrá desde el 15 de agosto.

Entre otras cosas, refirió que hay que ser cuidadosos con la deuda que tiene el país y hay que aumentar los ingresos. En cuanto a las inversiones, sostuvo que el país está con las posibilidades de aumentar el grado de inversión.

Al ser consultado sobre la independencia del Poder Judicial, indicó que no permitirá que ningún actor del Poder Ejecutivo tenga influencia sobre el Poder Judicial.

En cuanto a la campaña, dijo que el Partido Colorado enfrentó un operativo mediático nunca antes visto y resaltó que obtuvo 100.000 votos más de lo que la ANR consiguió en total en las internas. Reconoció que es un “nuevo colorado” porque tiene 7 años como afiliado. Probablemente la residencia presidencial Mburuvicha Róga será el lugar desde donde maneje el Poder Ejecutivo y el Palacio de los López será utilizado para los actos protocolares, por el deterioro del edificio.