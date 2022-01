Santander ilusiona y Servio se despidió

Despedida. Gaspar Servio, arquero de Guaraní que irá a préstamo a Rosario Central, utilizó su cuenta de Instagram para despedirse ayer de la hinchada aurinegra. “Hoy me toca despedirme de un lugar donde me han tratado de gran manera, fueron dos años de momentos muy lindos y otros no tanto, pero siempre los enfrenté con una sonrisa, hemos logrado muchos objetivos, pero faltó el más importante y siempre será una herida difícil de cerrar”, refirió el portero argentino.