Santagada recuerda que Consejo violó la ley al elegir a Diesel

Aclaró que la crítica no es hacia el elegido en particular, sino hacia la forma en que fue designado, cuestionando la falta de transparencia del Consejo de la Magistratura (CM) en el proceso. “El Consejo no está cumpliendo con una ley fundamental”, subrayó en relación a la violación de la Ley 6299, que establece la publicidad de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de Ministros.

“Honestamente no lo conocemos al doctor Diesel, pero creo que las críticas son válidas en cuanto que ha habido una violación concreta y objetiva de la Ley 6299. En el momento del debate, cuando iban a otorgar el puntaje a cada uno de los candidatos, en la elaboración de la terna, esto está grabado, ellos cortaban el audio. La ley lo que pide es no solamente ver que están debatiendo, sino escuchar cuál es el debate. Allí ha habido una clarísima violación de la ley 6299”, reiteró.

Agregó que los miembros del CM claramente estaban negociando, y no hay problema en que se negocie, “lo importante es que se sepa lo que se está negociando. Ese es el punto”, dijo.

Santagada insistió en que el problema se genera en el Consejo de la Magistratura, órgano que no está cumpliendo “con una ley que es clave para el saneamiento institucional de la República”. “Estamos hablando ni más ni menos de personas que van a trascender dos y tres periodos constitucionales sentados en la Corte Suprema”, señaló.

Explicó que muchas veces elegir a un ministro de Corte tiene más trascendencia institucional que elegir al propio presidente de la República. “Un ministro de Corte va a interpretar el alcance del consenso común entre todos los paraguayos, que es la Constitución”, indicó el abogado.