Santa Cruz es la gran baja del Decano, Otálvaro vuelve

“Estoy con molestia en la rodilla; no creo que llegue para el partido. Lo mío ahora es llegar a estar bien para el Olimpia y poder competir de la manera que necesitamos”, expresó Santa Cruz en una conversación con medios radiales.

Luego el emblema franjeado expresó: “El parón me sacó mucho ritmo y me está costando encontrar la armonía física. La frustración es la de no poder entrenar con normalidad y estar con inconvenientes físicos. El parate tiene consecuencias muy difíciles para nosotros, que no queremos estas cosas”, acusó por la tendinitis en la rodilla derecha que lo aqueja.

Sobre sus reemplazos y los que quedaron en la delantera tras la partida de Adebayor y Erik López, Roque está tranquilo: “Creo que como estamos, venimos bien. Tenemos mucha gente. Derlis (González), (Néstor) Camacho, Jorge (Ortega), Brian (Montenegro) y yo tenemos la fortaleza necesaria para lo que se viene en la Copa; creo que sin Adebayor podemos pelear”, dijo Santa Cruz.

Pero en las buenas noticias, Sergio Otálvaro entrenó ayer con normalidad y está a plena disposición del entrenador Daniel Garnero. El otro colombiano, Jorge Arias, no trabajó a la par de sus compañeros y lo esperarán hasta el jueves para ponerlo en cancha.