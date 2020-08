Sancionan un proyecto para proteger bienes de veteranos

Se trata de una iniciativa para salvaguardar los muebles e inmuebles de los excombatientes de la Guerra del Chaco, estableciendo que sean inembargables mientras sigan con vida, y que en este tiempo puedan hacer uso garantizado de sus posesiones.

La mayoría de los diputados colorados, entre ellos el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, manifestaron su apoyo al proyecto y resaltaron la necesidad de aprobar con celeridad el texto llegado del Senado.

Por ese motivo, no tuvo apoyo la propuesta de modificación del diputado del Partido Patria Querida (PPQ) Sebastián Villarejo, quien como vocero de la Comisión de Legislación y Codificación, remarcó su acuerdo con la aprobación, haciendo una sugerencia de modificar el artículo 3°, alegando que era necesario asegurarse de que el patrimonio de los beneméritos de la patria no sean utilizados con propósitos oscuros. “La propuesta de la asesoría de la comisión es dar la intervención al Ministerio de Defensa cuando hay algún tipo de usurpación y no dejar resquicios para que sean aprovechados por otras personas“, indicó.

Explicó que si no se especifica que se habla de los bienes legales, personas mal intencionadas podrán llevar a los veteranos a ocupar bienes para aprovecharse de ellos. Además dijo que si sus bienes son inembargables no les serán útiles para obtener créditos.