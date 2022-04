Sancionan ley para Petropar, pero bajas se darían recién en 40 días

Ahora se aguarda que sea promulgado por el presidente Mario Abdo Benítez y entre en vigencia. Los camioneros celebraron la sanción, pero seguirán expectantes para que el Congreso rechace el proyecto de ley Riera, que criminaliza las protestas y también que se esclarezca el proceso de cinco dirigentes gremiales procesados por supuesta extorsión.

Lichi reiteró ayer a radio Monumental AM 1080 que “antes de 40 o 50 días es difícil que baje el precio del combustible) porque no va a llegar por más de que tengamos compra inmediata”.

DEBATE. En cuanto al debate en el plenario, de los diputados liberales Édgar Acosta, Enrique Buzarquis y Celso Kennedy, los dos primeros manifestaron su apoyo a la aprobación. Kennedy, por su parte, pidió que sea derivado nuevamente a comisión para un mejor estudio. Advirtió que dejaba libre de control a Petropar para las compras, en razón de que ya no estará sujeta a la ley de Contrataciones 2051 y también expresó sus dudas sobre la posible baja de precios.

Buzarquis también señaló que debían ser sinceros ante la ciudadanía y decir que esta ley no va a solucionar el problema de los precios y que para esto deberían apuntar a la eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y se cobre solo el IVA.

A su turno, la senadora encuentrista Kattya González, cuestionó las improvisaciones legislativas con leyes parches como está ocurriendo en este caso. Recordó que Lichi había hecho gestión por la ley del subsidio que primero entró en vigencia y luego fue derogada. Apuntó que es inentendible porque ahora habla de que sin intermediación bajará G. 400 el precio. “El problema de Petropar no se va a solucionar con esta ley, sino cuando no haya más planilleros y conflicto de intereses entre ser órgano rector y al mismo tiempo competidor en el mercado. Mientras la ANR gobierne en este país no va a solucionar la corrupción y la suba de los combustibles. Todo está ligada a la claque colorada”, sentenció.

Los diputados de Patria Querida, Rocío Vallejo y Sebastián García, también se despacharon con críticas a la forma de legislar en torno a una empresa con antecedentes de escándalos de corrupción. Por otra parte, colorados oficialistas y cartistas manifestaron su apoyo al proyecto.



Camioneros esperan reducción

El asesor legal de la Federación de Camioneros, Isaías Acosta, dijo ayer que estaban conformes con la sanción de la ley que elimina la intermediación en las compras de Petropar. Indicó que ahora esperan la promulgación y aseguró que esta herramienta legal sí va a incidir en una baja importante de los combustibles.

Sostuvo que este es uno de los reclamos del sector y que ahora también van a insistir que se concrete el rechazo del proyecto de ley del senador Enrique Riera que plantea criminalizar las manifestaciones ciudadanas y también que se esclarezca el proceso de cinco compañeros que están procesados y detenidos por un supuesto hecho de extorsión. Sobre este punto, indicó que hay situaciones llamativas en el desarrollo procesal y las pruebas.

Acosta dijo que van a quedar en “cuarto intermedio” hasta tanto se concreten todas las reivindicaciones. Asimismo, afirmó que “es mentira que con la ley Petropar no va a bajar y nosotros sabemos y decimos categóricamente que si va a bajar”.