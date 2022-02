Durante una entrevista concedida a un medio local, José Felipe Zanetti afirmó que no escuchó ninguna voz por parte de los delincuentes, por lo que cree que querían ejecutarlo.

“En el 2019 ya tuvimos un asalto. Hoy estaba hablando con un cliente y cuando entró un tipo presentí que pasaba algo malo. En fracción de segundos ya ingresó otro tipo apuntando y me dispararon. No escuché nada de asalto, no fue un asalto, vinieron para una ejecución, los dos me dispararon”, aseguró el empresario.

La víctima afirmó que no tiene deudas pendientes con nadie, pero recordó que en el 2019 ya había abatido a un asaltante, mientras que el otro malviviente fue condenado a 18 años de prisión. "No puedo asegurar", refirió.

José Felipe Zanetti logró abatir a uno de los delincuentes y herir a otro, gracias a una sorprendente maniobra. El empresario afirmó que tiene entrenamiento en defensa personal.

“Algún especialista puede mirar los videos, esto no fue un asalto. Ojalá que la Policía haga bien su trabajo y vea quién está detrás de esto, porque a mí quisieron matarme. No tengo enemistad con nadie, solo aquella vez que me defendí del asalto”, expresó a Santa Rita y El País Noticias.

Thiago José fue herido por los delincuentes con un disparo en la pierna y José Felipe fue baleado en el hombro lado derecho. Tras ser heridos en la balacera, estos abordaron su camioneta y se dirigieron hasta un hospital, pero la Policía los siguió pensando que se trataba de los delincuentes. Incluso, los policías dispararon contra ellos.

Las víctimas detuvieron la marcha y explicaron a los agentes la situación. Finalmente estos siguieron su marcha y fueron atendidos en un hospital.

Minutos después, la Policía Nacional logró la captura de cuatro personas sindicadas como los responsables del atraco. Se trata de Darwin Espínola Valdez, Ángel David Zorrilla Giménez, Aldo Luiz Sosa Gadea, Juan Gabriel Gauto Caballero y Modesto Espinoza Pintos, este último fue abatido por uno de los dueños que se percataron de la situación.